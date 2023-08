Ak si adoptujete tohto psa, môže to byť strašná chyba: Veterinár varuje, tieto plemená podceňujú ľudia najviac

Pri adopcii zvieratka sa ľudia neraz riadia tým, ako vyzerá a aké je rozkošné. To je ale zásadná chyba. Nie každé plemeno je totiž určené pre každého a do každej domácnosti. Tieto plemená podľa veterinára podceňujeme najčastejšie, následkom čoho sa opakovane vracajú do útulkov.

Môže byť obézny a z nudy narobiť poriadne problémy

Britský veterinár podľa portálu Mail Online prehovoril o plemenách psov, ktoré podľa neho ľudia často podceňujú, a o tom, aké problémy to môže spôsobiť. Na tiktoku, kde ho sledujú tisícky ľudí, sa @ben.the.vet podelil o svoje skúsenosti. Vo videu, ktoré si pozrelo už viac ako 145 000 ľudí, vymenoval päť plemien psov a vysvetlil, prečo môže byť náročnejšie sa o ne primerane starať, čo si mnohí možno neuvedomujú.

„Prvé plemeno, o ktorom budem hovoriť, je husky. Sú to super roztomilé šteniatka, krásne psy a môžu byť vernými domácimi miláčikmi, ale naozaj nie sú pre každého. Pred niekoľkými rokmi nastal obrovský boom v ich počte, pretože boli (ako aj ďalšie vlkom podobné psy) použité v populárnych filmových sériách a seriáloch, ako napríklad Hra o tróny a Súmrak,“ vysvetľuje veterinár.

V nasledujúcich rokoch útulky prijímali čoraz viac týchto psov. Majitelia sa ich vzdávali, pretože to s nimi nezvládali. Podľa veterinára tieto psíky potrebujú veľa pohybu. Je potrebné si uvedomiť, že boli vyšľachtené na ťahanie saní na dlhé vzdialenosti v chladnom počasí. Takže päť až desaťminútová prechádzka okolo bloku im rozhodne nestačí.

Ak nie sú dostatočne aktívne a stimulované, jednoducho sa začnú nudiť a prejavovať nežiaduce správanie a veľmi ľahko sa stanú obéznymi. Takže, ak nemáte každý deň dve hodiny voľného času na cvičenie psa, husky nemusí byť pre vás.

Záchrana psa z ulice nie je vždy riešenie

Ďalším typom, ktorý veterinár uvádza, sú zachránené pouličné psy. Vysvetľuje, že sa stretáva s mnohými majiteľmi domácich zvierat, ktorí zachránili pouličné psy z východoeurópskych krajín, ako je Rumunsko. Hoci sa adopcia týchto zvierat môže zdať ako pekná vec a často je to jednoduchší proces ako záchrana z domáceho útulku, mnohé z týchto psov nie sú vhodné ako domáci miláčikovia.

Také psy sú často extrémne úzkostlivé a majú vážne problémy so správaním. Vo väčšine prípadov je to jednoducho preto, že neboli socializované s ľuďmi. Ak sa pes nemá báť ľudí, musí byť s nimi v kontakte už od veku troch až štyroch mesiacov. Ďalším na zozname je tzv. cockapoo, kríženec kokeršpaniela a pudla. Hoci sú podľa neho fantastickými rodinnými miláčikmi, často sa podceňujú, pretože sú menších rozmerov.

Sú však krížencom pudla, ktorý je veľmi inteligentný, a veľmi energického kokeršpaniela, takže to rozhodne nie sú psy, ktoré vám budú hodiny spokojne sedieť na kolenách. Existuje tiež mylná predstava, že sú hypoalergénne, ale existuje len veľmi málo dôkazov, ktoré by to potvrdzovali.

Rátajte s vysokými účtami u veterinára

Štvrtým plemenom na zozname je nemecký ovčiak, a to kvôli dlhému zoznamu zdravotných problémov, na ktoré sú geneticky predurčené. Častým problémom je napríklad dysplázia bedrového kĺbu. Ďalším faktorom, ktorý treba v súvislosti s týmto plemenom zvážiť, je, že často veľmi chránia svojich majiteľov a môžu byť agresívne u veterinárov. Je veľmi dôležité, aby boli dobre vycvičené a socializované už v mladom veku, najmä ak sú v domácnosti deti.

Posledným plemenom, ktoré veterinár uvádza vo svojom videu, je francúzsky buldog. Noví majitelia francúzskych buldogov často podceňujú finančný záväzok, ktorý na seba berú. Tieto psíky sú totiž veľmi často choré. Je teda pravdepodobné, že účty u veterinára nebudú zanedbateľné. To môže mať za následok aj emocionálny stres samotného majiteľa. Ak sa teda chystáte adoptovať si psíka, naozaj si dobre rozmyslite, aké plemeno si vezmete domov.