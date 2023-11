Okamžite si choďte pozrieť nový seriálový hit Netflixu: Ľudia sa od neho nevedia odtrhnúť, teší sa zaujímavým hodnoteniam

Keď 19-ročnú dievčinu obvinia z vraždy 32-ročného milenca, fasáda jej zdanlivo dokonalej rodiny začne praskať. Severskú drámu, ktorú si môžete pozrieť na Netflixe, mnohí zhltli na jedno posedenie. Diváci nešetria slovami chvály.

Aké tajomstvá ukrýva na pohľad obyčajná rodina?

Ako informuje Netflix, 19-ročná tínedžerka nie je jediná, ktorá ukrýva tajomstvá. Rodičia tínedžerky majú tiež svoje vlastné tajnosti. Koľko toho o sebe v skutočnosti vedia? Deň po vražde je Stella Sandellová (Alexandra Karlsson Tyreforsová) zatknutá za zločin, čo donúti jej rodičov – farára Adama (Björn Bengtsson) a právničku Ulriku (Lo Kauppiová) – urobiť zúfalé kroky, aby ochránili svoju dcéru pred obvineniami, ktoré sú proti nej vznesené.

Kriminálny thriller A Nearly Normal Family (Takmer normálna rodina) bol nakrútený podľa knižného bestselleru M. T. Edvardssona. Pod palcom ho mal režisér Per Hanefjord. „Od prvého stretnutia s týmto príbehom som ocenil, že má naozaj niečo do seba,“ povedal Hanefjord pre Netflix. „Nastoľuje zložité otázky, ponúka hĺbku charakterov a po celý čas vyvoláva v divákovi napätie.“

Seriál otvára dôležité témy

Seriál v súčasnosti patrí medzi najsledovanejšie na Netflixe. Na Rotten Tomatoes si od divákov vyslúžil hodnotenie 90 %. Podľa IMDb má o niečo slabšie hodnotenie, a to 6,8. Na ČSFD sa teší 71 %. Chválou nešetria ani ľudia na sociálnych sieťach, niektorí píšu, že by novinke udelili 10 bodov z 10.

Ďalší píšu, že tento seriál je jednoducho brilantný a zaoberá sa dôležitými témami, o ktorých by ľudia mali počuť. Samozrejme, nájdu sa aj kritici, ktorí tvrdia, že to bolo príliš dlhé, nudné a vôbec to nestálo za čas, ktorý pozeraním seriálu strávili. Zatiaľ však prevažujú pozitívne hodnotenia.