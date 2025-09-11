Na Slovensku sa opäť protestovalo. Námestie SNP v Bratislave zaplnili ľudia nespokojní s krokmi koalície

V Bratislave na Námestí SNP sa vo štvrtok konal protest proti krokom súčasnej vládnej koalície. Organizoval ho opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) spoločne s občianskym aktivistom Nikitom Slovákom.
„Príďme si povedať, že sa nám to tu naozaj nepáči, že chceme niečo iné, chceme demokraciu, chceme naozaj rovných ľudí vo vláde a chceme politiku, nad ktorou nebudeme musieť každý deň vzdychať a plakať,“ povedal Slovák ešte pred začatím protestu.
Mestská polícia Bratislava upozornila, že pri veľkom počte účastníkov môže dôjsť aj k obmedzeniam v doprave. „Ak sa budete pohybovať v centre, počítajte s tým, že Námestie SNP bude rušnejšie než obvykle,“ uviedla. Účastníkov protestu a aj širokú verejnosť zároveň mestskí policajti vyzvali na toleranciu a vzájomný rešpekt.
Okrem organizátorov na pódiu vystúpil aj expolitik Milan Kňažko.
Podľa prvotných odhadov sa protestu zúčastnilo 8- až 10-tisíc ľudí, oznámil Alojz Hlina na sociálnej sieti. „My už bojujeme o Slovensko, o jeho podstatu, o jeho základné kamene. O to, či sme súčasťou západoeurópskej civilizácie, či sme parlamentná demokracia, či u nás platí zákon,“ dodal.
