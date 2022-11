Odborníčka na vzťahy varuje pred „béžovými vlajkami“. Na toto by ste si mali dávať počas randenia pozor

Podľa odborníčky na vzťahy a randenie robia ľudia pri zoznamovaní sa s inými tú chybu, že možnej budúcej polovičke snažia za každú cenu vyhovieť. Hovorí, že by sme si mali dávať pozor na tzv. „béžové vlajky“.

Pozor na béžové vlajky

Austrálska odborníčka prezradila, že počas randenia robia ľudia jednu zásadnú chybu. Ako píše Mail Online, väčšina ľudí si dáva pozor na tzv. červené vlajky, teda na signály, že je človek napríklad manipulatívny. Podľa Louanne Wardovej by sme si ale mali dávať pozor aj na tzv. béžové vlajky, teda na nezaujímavých ľudí, ktorí nie sú ničím inšpiratívni.

Človek, ktorého Louanne považuje za „béžového“, nemá vyvinuté komunikačné zručnosti a urobí všetko preto, len aby s ním iní boli spokojní. Do tejto kategórie radí ľudí, ktorí idú vždy len na istotu a vždy sa pridávajú k väčšinovým názorom. Na druhej strane ale budú nahlas obhajovať pizzu s ananásom, lebo si myslia, že vďaka tomu budú zaujímavejší. V skutočnosti ale takí ľudia neprezentujú žiadne zaujímavé vlastnosti.

Podľa odborníčky sa štandardy ľudí menia a sú čím ďalej tým vyššie. Málokto chce už chodiť na rande len preto, aby si s niekým posedel, ak to nemá žiadnu budúcnosť. Po niekoľkých takýchto stretnutiach dochádza k únave a k frustrácii z nenaplnených očakávaní.

Buďte úprimní

Louanne si ale myslí, že existuje jednoduché riešenie, kľúčom je obyčajná konverzácia. Podľa nej by sme sa mali vyhýbať štandardným otázkam a komunikáciu cez sociálne siete by sme mali udržiavať stručnú a dobrosrdečnú. Vykašlite sa na snahu zapáčiť sa, ukážte, že v sebe máte niečo originálne a máte zmysel pre humor. Každý predsa chce mať po svojom boku zaujímavého partnera.

Čo sa týka sociálnych sietí, mali by ste zvoliť fotografiu, ktorá reprezentuje to, kým v skutočnosti ste, nie to, kým by ste chceli byť. Váš profil by mal vyjadrovať to, kým ste, nemal by to byť „nákupný zoznam“, málokoho zaujme, že máte radi víno a prechádzky na pláži. Základom je ale úprimnosť.

Samozrejme, snáď netreba pripomínať, že kľúčom je aj hygiena. Nikoho neočarí, ak príde človek na rande so špinou pod nechtami, v tričku, ktoré nevidelo práčku dva mesiace a tiahne sa za ním oblak nevábnej vône.