Tento detail prehliadne takmer každý: Žena sa živí odhaľovaním nevery, prezradila, kedy by ste mali spozornieť

Máte podozrenie, že si vaša polovička našla milenku alebo milenca? Súkromná detektívka, ktorá sa živí odhaľovaním neverníkov, prezradila, aké detaily by ste si mali všímať. Tento prehliadne takmer každý.

Tento detail môže byť známkou nevery

Ako informuje Mail Online, Cassie Crofts je súkromná detektívka, ktorá pomáha klientom odhaliť partnerovu neveru. Tvrdí, že najväčším varovným signálom je to, ak partner zrazu zmení návyky týkajúce sa míňania peňazí. Žijeme podľa nej v spoločnosti, ktorá sa čoraz menej spolieha na hotovosť. Ak váš partner doteraz vždy platil bezhotovostne, no zrazu začal vždy vyberať hotovosť z bankomatu, podľa Crofts to stojí za pozornosť. Hotovosť totiž nezanechá stopu ako platba kartou.

Crofts sa rozhodla podeliť aj o jeden z prípadov, na ktorom pracovala. Muž zrazu začal omnoho častejšie tvrdiť, že ide na návštevu k svojim príbuzným. Predtým k nim tak často nechodil a jeho manželke to pripadalo zvláštne.

Ľudia neveria svojim inštinktom

To že jej je manžel neverný, si uvedomila, až keď sa lepšie prizrela tomu, na čo a kde míňa peniaze zo spoločného účtu. Začal totiž podozrivo často chodiť do obchodu v konkrétnej časti mesta, kde tiež zvieral vernostné body na zľavy. Bola to oblasť, kde žila jeho bývalá partnerka. Ukázalo sa teda, že manžel ani náhodou nenavštevoval príbuzných, ale svoju bývalú.

Podľa detektívky, mnoho ľudí neverí svojim inštinktom, aj keď signály, že ich partner podvádza, sú jasné. Stačí však podľa nej jediný dôkaz na to, aby začali konať. Viacero ľudí na sociálnych sieťach sa vyjadrilo, že s detektívkou súhlasia a partnera prichytili podobným spôsobom. Ďalší priznali, že by im pomohlo, keby o tomto triku vedeli skôr.