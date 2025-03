Atlas je profesionálny „pes“: Mám rád, keď ma pán škrabká a ja hľadám kostičku. Občas po mne brešú opilci, nevadí mi to

Keď ľudí vzrušuje preberať na seba správanie zvieraťa a vytvoria si zvieraciu osobnosť, ktorú žijú prostredníctvom erotických hier, ide o fetiš s názvom animal play. Svoje zážitky zosilňujú odevmi a doplnkami. Fantázii sa medze nekladú a môžu byť akýmkoľvek tvorom zvieracej ríše. Jeleňom, medveďom, netopierom, no často si volia hrať sa práve na obľúbených domácich miláčikov – psov. Puppy play je populárny subžáner tohto fetišu.

Pred rokom som na umeleckom podujatí stretla charizmatického študenta, o ktorom naoko nič neprezrádzalo, že je “psom”. Umenie prepájalo naše cesty naďalej, začali sme sa spolu rozprávať a časom mi prezradil aj tajomstvá svojho nezvyčajného sexuálneho života.

20-ročný profesionálny umelec Adam pochádza z Banskej Bystrice. Považuje sa za pansexuála, a to znamená, že ho dokáže priťahovať každý človek bez rozdielu na jeho rod a pohlavie. Vyše 2 roky sa aktívne venuje puppy play, svoju psiu osobnosť nazýva Atlas a už pár mesiacov tvorí pár s priateľom, ktorý je zároveň aj jeho „pánom“.

Adam sa snaží pôsobiť ako “bezpečný most” medzi svojou komunitou a širokou verejnosťou. Chce vytvárať priestor na debaty, búrať spoločenské stigmy a svojím fungovaním povzbudiť ľudí k autenticite v každej oblasti života.

O dôležitých aspektoch tohto fetišu, o problémoch s ním spojených, o výhodách, reakciách ľudí a o tom, čo sa deje za zavretými dverami jeho spálne, sa s nami ochotne podelil v rozhovore.

Upozornenie: Rozhovor opisuje detailné skúsenosti a praktizovanie tohto druhu fetišu. Pre niektorých ľudí môže byť nasledujúci text a fotografie poburujúce a mali by zvážiť, či je tento obsah pre nich vhodný. Rozhovor tiež nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Vieš nám na úvod vysvetliť, ako si sa k tomuto špecifickému prejavu erotiky dostal?

V prvom rade, som len obyčajný chalan, ktorý objavuje samého seba – nielen v spojitosti so sexom – a našiel nejakú svoju časť, ktorá sa mu páči a chce ju žiť.

Keď som mal 15, chcel som skúsiť niečo nové a na internete som objavil furries. Sú to priaznivci antropomorfných (poľudštených) zvierat. Nie sú fetišisti, je to veľmi priateľská komunita ľudí, cez ktorú sa človek môže lepšie spoznať, nájsť svoje alter ego a prejavovať sa inak ako bežne v živote. Hneď ma to chytilo, svoju fursonu (furry osobnosť) som nazval Atlas a stal som sa viac hravý, extrovertný a extravagantný.

Furríci tiež otvárajú dvere subkultúram, cez ktoré sa dá lepšie pochopiť, čo ťa vzrušuje, a tam to začalo. Zbadal som „psov“ v maskách, otvorili sa mi oči a už to išlo dole vodou. (smiech) Bol som vtiahnutý zaujímavým svetom, s ktorým som cítil vnútorné prepojenie. Svoju furry a puppy identitu som prepojil, kúpil si masku na tvár a „stal sa psom“.

Čo pre teba puppy play znamená?

Puppy play je súčasť toho, kým som. V maske sa môžem vyblázniť, cítiť sa slobodne, autenticky a komfortnejšie so svojou sexualitou.

Som „pes“ a mám „pánička“, ktorý ma vlastní, ale nevnímam sa ako skutočný pes, iba sa tak hráme. Je to niečo, ako keď baba povie v posteli chlapovi “daddy”. To neznamená, že je jej otec, a ani že túži po inceste. Len sa tým vytvára rozdiel v tom, kto je dominantný a kto je submisívny. Táto dynamika vytvára rozdelenie moci a kontroly a je pre mňa nesmierne vzrušujúca.

Fetiš je pre každého a teda nemá obmedzenia na pohlavia ani roly. Mne to vyhovuje v tejto podobe.

