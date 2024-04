Od 1. apríla zdraželi aj súdne poplatky za dedičstvo. Kalkulačka vám vypočíta, o koľko zaplatíte viac

Cena za viacero správnych poplatkov je od začiatku apríla vyššia. Zdraželi aj súdne poplatky za prejednanie dedičstva, pripomína Finsider.

Prvý z dvoch poplatkov pri dedičstve putuje notárovi, jeho výška zavisí od hodnoty dedičstva. V tomto prípade zostal na pôvodnej úrovni. Na čo si však treba pripraviť viac peňazí, je poplatok, ktorý sa platí súdu. Ako pripomína portál, jeho výška sa odvíja od hodnoty zdedeného majetku.

Doteraz sa za konanie o dedičstve do 3 319 eur platil poplatok 6,50 eura, od 1. apríla zaplatíte 10 eur. Ak hodnota majetku nie je vyššia ako 9 558 eur, dediči zaplatia 25 eur, doteraz to bolo 16,50 eura. No ak je hodnota dedičstva vyššia ako 9 558 eur, súdny poplatok sa vypočíta ako 0,2 percenta z hodnoty dedičstva, doteraz bol maximálny poplatok na úrovni 165,50 eura, no zvýšil sa na 250 eur.

Presnú výšku dedičských poplatkov si môžete vypočítať vďaka kalkulačke portálu Finsider.