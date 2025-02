Obrázok záhadného gigantického štvorca na Marse sa stal virálnym. Zaujal aj Elona Muska, ktorý ho chce preskúmať

Štvrtá planéta v poradí od Slnka predstavuje momentálne najväčší záujem vedcov a astronómov, pokiaľ ide o budúcu kolonizáciu vesmíru. Je jasné, že kým naozaj dokážu žiť ľudia na Marse, pretečie ešte veľa vody. Avšak rôzne sondy, ale aj rovery túto planétu intenzívne skúmajú a odhaľujú jej veľké tajomstvá. Jeden „záhadný“ objekt na Marse pred pár dňami zaujal širokú verejnosť.

To, že na Marse našli rovery a sondy toho naozaj veľa a že výskum tejto planéty neustále prebieha, dokazuje aj množstvo článkov, ktoré sa téme Marsu venujú.

Svojskou kategóriou sú tiež útvary, ktoré sa tam pravidelne objavujú. Za všetky môžeme spomenúť dvere do marťanskej hory, zvláštnu sochu, ale tiež špagety na Marse, či dokonca pavúky.

Teraz do tohto zoznamu môžeme priradiť aj vzrušujúcu štruktúru v podobe štvorca, ktorú odfotografovala sonda Mars Global Surveyor, píše IFL Science. Fotografia pritom nie je žiadnou novinkou, keďže sonda začala svoju misiu v roku 1996 a v roku 2006 s ňou laboratóriá JPL spadajúce pod NASA stratili spojenie.

Štvorcový útvar

Ako to ale býva, z času na čas sa na internete stanú virálnymi aj zaujímavosti, ktoré už „zapadli prachom“. Ale keď sa im začnú venovať slávni ľudia, o zábavu je postarané. Všetko to začalo na sociálnej sieti Reddit, kde sa obrázok začal rozoberať. Grády tomu neskôr dodal populárny podcaster Joe Rogan na sociálnej sieti X, ktorý ho tam zdieľal. A pomyslenú čerešničku na torte priložil Elon Musk.

Joe Rogan napísal, že ide o „divoký“ obrázok a Elon Musk ho okomentoval tým, že by sme mali k štvorcu na Marse poslať astronautov, aby ho preskúmali.

O čo ide?

V prvom rade treba poznamenať, že zdieľaný obrázok bol oproti pôvodnej snímke trochu upravený. Pochádza ale z reálnej fotografie a naozaj to vyzerá, že objekt pripomína štvorec.

Priemer štvorca by mohol byť aj tri kilometre a je určite mimoriadne zaujímavý, pričom ľudia špekulujú, že príroda vytvoriť také niečo nedokáže a môže to byť nejaké starobylé sídlo marťanskej civilizácie.

Aj keď je to možné (ale veľmi nepravdepodobné), tak v kontraste k tomu dokáže príroda vytvárať aj takéto pravidelné objekty. Dôkazov máme veľa aj na Zemi, za všetky je to napríklad táto fascinujúca jaskyňa, o ktorej sme písali pred niekoľkými mesiacmi, ale napríklad aj šesťuholníková búrka na planéte Saturn.

S veľkou pravdepodobnosťou tak štvorcový útvar na Marse vznikol v dôsledku poveternostných vplyvov a geologických procesov.

Vidíme objekty tam, kde nie sú

To že vidíme známe objekty či vzory aj tam, kde nie sú, je jav nazvaný pareidólia. Jej príklady vidíme často aj v bežnom živote. Aj včera sme našich šoubiznisových fanúšikov informovali o zaujímavosti na šatách partnerky umelca Kanyeho Westa, keď si mnohí všimli na priesvitnom body Biance Censori strašidelnú tvár.

Ako pripomína portál IFL Science, s odkazom na slávneho astrofyzika Carla Sagana, ten vysvetľoval vo svojej knihe, že táto schopnosť bola a snáď aj stále je nevyhnutná pre naše prežitie. Sagan uvádza príklad s odkazom na pravekých ľudí, ktorí začali utekať, ak sa im v kríkoch zdalo, že vidia leva. Tí, ktorí utiekli, prežili, tí ktorí nie, boli zožratí predátorom. Ak to v skutočnosti nebol lev, ale len nejaký tieň či skala, je to v poriadku, lebo praveký človek prežil a mohol šíriť svoje gény ďalej.

Ak teda štvorec na Marse, ale aj odvážne šaty Biancy Censori alebo hocijaké iné objekty štartujú vašu predstavivosť, je to len dobre a odkaz na to, že aj vaši dávnovekí predkovia to dokázali a len vďaka ich ostražitosti tu môžete byť aj vy.