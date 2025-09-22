Obľúbené európske letiská hlásia veľké problémy, zrušili lety. Zrejme sa to dotkne aj mnohých Slovákov

Na niektorých európskych letiskách je v pondelok po piatkovom kybernetickom útoku stále narušená bežná prevádzka. Nemecká metropola Berlín patrí medzi najviac ovplyvnené mestá, píše TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Letisko Berlín-Brandenbursko (BER) v pondelok očakáva približne 95 000 cestujúcich, čo je výrazne viac než obvyklých 75 000 – 85 000 pre tento deň, uviedol hovorca letiska pre agentúru DPA. Dodal, že zvýšený nápor súvisí s plánovanými odletmi účastníkov Berlínskeho maratónu, ktorí sa po víkendovom podujatí vracajú domov.
Odporúčania pre cestujúcich
Berlínske letisko vyzvalo cestujúcich, aby si urobili check-in online a pokiaľ je to možné, používali na odovzdanie batožiny samoobslužné kiosky. Aj ďalšie veľké letiská vrátane Dublinu, Bruselu a Londýnskeho letiska Heathrow čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku.
Letisko v Bruseli požiadalo letecké spoločnosti, aby zrušili polovicu pondelkových plánovaných odletov a cestujúcim odporučilo, aby sa dostavili na letisko dve až tri hodiny pred odletom. Na letisku Heathrow sa očakáva, že „väčšina letov“ bude lietať podľa plánu, hoci v nedeľu popoludní stále pretrvávali problémy s odbavovacím systémom.
Dublinské letisko stále s problémami
Dublinské letisko zaznamenalo do nedeľného poludnia 13 zrušených letov a informovalo, že technické problémy pretrvávajú a snaží sa ich riešiť. Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline. Londýnske letisko Heathrow a nemecké letisko Berlín-Brandenbursko informovali, že terčom kybernetického útoku bola ešte v piatok večer americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá zmienené systémy prevádzkuje.
