O unikátnej európskej pláži na piesočnej dune ste možno ani netušili: Vstup je bezplatný, ste tu za pár hodín

Pri zmienke o piesočných dunách si mnoho ľudí predstaví púšť. Nemusí to tak ale byť. Vo Francúzsku nájdete najvyššiu piesočnú dunu v Európe a nachádza sa na nej dokonca aj vyhľadávaná pláž.

Jedna z najunikátnejších pláží Európy

Ako informuje web Anywhere We Roam, Dune du Pilat je najvyššou piesočnou dunou v Európe. Poskytuje možnosť užiť si nielen krásny deň oddychujúc na zlatistom piesku, ale aj výhľady vyrážajúce dych. Nájdete ju na okraji zálivu Arcachon Bay, približne hodinu jazdy autom južne od Bordeaux.

Pol kilometra široký, takmer 3 kilometre dlhý pás, ktorý siaha do výšky vyše 100 metrov, sa nachádza medzi Atlantickým oceánom a zdanlivo nekonečným zeleným borovicovým lesom, čo vytvára mimoriadne lákavý kontrast. Podľa webu KEVMRC Travel toto miesto patrí medzi tie najkrajšie, aké môžete vo Francúzsku navštíviť.

Takto sa sem dostanete

Duna je neustále v pohybe, následkom vetra, ale aj iných vplyvov sa každý rok posunie približne o 5 metrov. Za posledných 60 rokov sa posunula až o 300 metrov. Duna je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to bezplatne. Zaplatíte si len za parkovné, ak prídete autom. Pláž, ktorá sa pod dunou nachádza, sa nazýva Plage de la Corniche a je jednou z najlepších v okolí.

Milujú to tu nielen fanúšikovia kúpania, ale aj vodných športov. Toto miesto je ako stvorené napríklad na paragliding. Ak sa sem chcete dostať, stačí nasadnúť do lietadla v Budapešti. Najlacnejšia spiatočná letenka do Bordeaux vás vyjde na 118 eur, pričom cesta tam trvá s jedným prestupom niečo vyše 5 hodín. Odtiaľ je to k dune už len približne 65 kilometrov jazdy autom.

Dostanete sa sem aj hromadnou dopravou. Ak cestujete z Bordeaux, musíte najprv naskočiť na vlak z Bordeaux Saint Jean do Arcachonu (lístky stoja len niekoľko eur) a odtiaľ na autobus, ktorý vozí turistov priamo k dune. Cesta trvá niečo vyše hodiny.

