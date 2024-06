Anglickí futbalisti si na ponožkách vystrihli 2-3 zvláštne diery a ľudia sa nestačia čudovať: Záhada má jednoduchý dôvod

Futbaloví fanúšikovia si v týchto dňoch užívajú sviatok v podobe Majstrovstiev Európy vo futbale. Na šampionáte EURO 2024 sa včera proti sebe postavilo Anglicko a Srbsko. Z tohto duelu vzišlo víťazne Anglicko, ktoré zdolalo svojho súpera 1:0. Fanúšikov okrem výkonov ich obľúbencov však zaujalo aj niečo iné a možno ste si to všimli pri sledovaní zápasu aj vy.

Niektorí anglickí futbalisti sa na ihrisku predstavili v ponožkách s dvoma či troma vyrezanými dierami a ako uvádza portál LADbible, v divákoch to vzbudilo patričnú mieru zvedavosti.

Millions of mums across England tomorrow:

„I don’t care if Jude Bellingham does it, you are NOT cutting holes in a perfectly good pair of socks“

— Iain (@iain_q_blank) June 16, 2024