Nové detaily v prípade brutálnej vraždy Patrície: Muž jej orgány vyrezal z tela, povedal, ako to prebiehalo

Na Mestský súd Bratislava I bola v pondelok 17.júna 2024 podaná obžaloba na Jozefa H., ktorý je obvinený z brutálnej vraždy ženy v bratislavskom byte. Informáciu priniesli TV Noviny.

„Posúdenie otázky viny a prípadného trestu bude predmetom konania na súde, v rámci ktorého bude prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava prezentovať svoj skutkový, právny a procesný pohľad v trestnej veci,“ uviedla pre TV Noviny Gabriela Kováčová, hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislava.

Muž je pre útekové a preventívne dôvody vo väzbe, o čom rozhodla sudkyňa ešte v januári. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov. Len nedávno sme vás v našom článku informovali o tom, čo sa vlastne stalo.

Obvinený Jozef H. sa priznal k ohavnému skutku, ktorý spáchal v prvý januárový týždeň v byte na Prievozskej ulici v Bratislave. Zavraždil svoju priateľku Patríciu, ktorú našli policajti 4. januára v ohavnom stave, vedľa jej tela ležalo vedro s orgánmi a mala mať vyrezané aj srdce. Vyrezal jej časť tváre aj stehna. Obvinený na súde povedal, že s Patríciou vypili veľké množstvo alkoholu a následne sa pohádali. V amoku ju schytil oboma rukami pod krkom a začal ju škrtiť.

Vrah tiež prezradil, že chcel ísť po čine spáchať samovraždu. Chcel skočiť do Dunaja s dlažobnou kockou, ale nedokázal to. Skúšal sa tiež obesiť v pivnici pomocou elektrického kábla. Ani to mu nevyšlo, do obchodu si zašiel kúpiť vodku, s ktorou sa vrátil do pivnice, kde ho za nejaký čas našli policajti.