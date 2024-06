Zuzana Čaputová skoro do funkcie nenastúpila: Po voľbách sa dozvedela, že jej dcéra má nádor na mozgu

Dnes už bývalá prezidentka Zuzana Čaputová má za sebou päťročné obdobie v úrade, za ktoré si prešla viacerými ťažkými momentmi. Zrejme najťažší však zažila ešte pred svojím nastúpením do paláca v roku 2019, kedy rozmýšľala, že odmietne post prezidentky, prezradila v knižnom rozhovore pre magazín Respect, z ktorého citujú Topky.

Nepríjemná diagnóza

Prezidentka sa týždeň pred svojou inauguráciou dozvedela o mozgovom nádore svojej mladšej dcéry Emmy a následne uvažovala, či do funkcie vôbec nastúpi. Jej staršia, vtedy 18-ročná dcéra Lea sa zranila na telesnej výchove a prezidentka s ňou preto išla k lekárovi. Sprevádzala ich aj 15-ročná Emma, ktorá trpela migrénami. Po vyšetreniach sa jej mama dozvedela spomínanú hroznú správu.

„Bola som pripravená, že nezložím prezidentský sľub a budem s ňou, keď to bude potrebné. Vôbec som netušila, čo sa bude diať. Čakala ma jedna obrovská zmena a do toho prišlo týždeň predtým niečo úplne iné,“ priznala Čaputová v rozhovore.

Správy od lekárov ale boli povzbudivé a nádor sa dal liečiť. „Nikdy v živote som tak zúfalo neplakala,“ dodala bývalá prezidentka. Ďalej povedala, že si nevedela predstaviť byť 24 hodín matkou pre chorú dcéru, a taktiež 24 hodí byť prezidentkou. Napokon však rozhodlo to, že jej dcéra nebola hospitalizovaná.

Začiatok jej úradovania bol tak mimoriadne náročný. „Pamätám si presun medzi prezidentom a premiérom jedného štátu a do toho riešim a povzbudzujem Emmku, aby sa nebála, že to bude v poriadku. Nebolo jej dobre, bolela ju hlava a cítila sa zle. Snažila som sa jej pomôcť zvládnuť strach. Bola vtedy veľmi mladučká na to, aby sa konfrontovala s takými bytostnými otázkami,“ prezradila.

Neskôr začali prichádzať pozitívne správy a nádor nerástol. Ukázalo sa, že nie je nebezpečný. „Síce sme túto istotu získali až po pár rokoch sledovania a vyšetrení, nečelila som napokon takým výzvam, akým čelia ľudia s onkologickým ochorením,“ dodala.

Ide pritom o tú istú dcéru, ktorú o dva roky neskôr verejne zlynčoval súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ten sa jej na sociálne sieti vysmial, uštipačne poznačil, že Slovensko má novú topmodelku a iba 17-ročné dievča tak vystavil obrovskému tlaku. „Presne si pamätám, keď mi plačúca Emmka volala do práce v súvislosti so statusom poslanca po módnej prehliadke. Predhodil ju internetovému davu a ten ju nešetril. Táto udalosť spustila opakované verbálne útoky na ňu,“ povedala Čaputová.