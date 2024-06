Chceli ísť k moru, no nakoniec skončili úplne inde: Pár naložili do zlého lietadla, za chybu mohla táto vec

Máme tu leto, čas dovoleniek a viacerí z vás sa tento rok zrejme vyberú niekde k moru. Podobné plány mal aj pár z Anglicka, no všetko sa napokon, treba povedať, že nie ich vinou, skončilo úplne inak. Naložili ich totiž do nesprávneho lietadla, informuje denník The Independent.

Nebola to ich vina

Andrew Gore a jeho manželka Victoria chceli spolu s ďalšími členmi rodiny stráviť spoločné chvíle na dovolenke v Španielsku. Keďže Andrew má amputovanú končatinu a Victoria je autistka, urobili všetko pre to, aby ich let bol bezproblémový. To však ešte nevedeli, že práve toto rozhodnutie im spôsobí nemalé komplikácie.

Na letisku v Bristole si objednali asistenčnú službu. Niečo sa ale pokazilo a skončili v zlom lietadle. „Mikrobus nás odviezol k lietadlu Ryanairu, skontrolovali našu palubnú vstupenku a pustili nás do lietadla,“ povedal Andrew. Údajne sa pýtali, či je na palube aj zvyšok rodiny, na čo dostali kladnú odpoveď. Rodina však na palube nebola a dvojica smerovala na opačný koniec Európy.

Po niekoľkohodinovom lete pristáli v Litve. Pár neveril vlastným očiam a upozornil posádku. Tá začala problém riešiť, no z Litvy sa priamo nelieta do Barcelony. Letecká spoločnosť im tak zarezervovala hotel a na druhý deň dvojicu bezpečne prepravila do pôvodnej destinácie. Za nedorozumenie vraj môžu pracovníci letiska v Bristole, ktorí ich, zrejme pre nepozornosť, naložili do nesprávneho lietadla.