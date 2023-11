O slovenských klientov zabojuje nová banka, ktorá prichádza z Rakúska: Stanovila si jasný cieľ, nebude však pre každého

Exkluzívny bankovnícky sektor sa čoskoro rozrastie o ďalšieho hráča. Na Slovensko totiž vstupuje od našich západných susedov privátna banka Gutmann, ktorá bude bojovať o klientelu s ďalšími veľkými hráčmi. Upozornil na to portál Finsider.

Dlhodobé zhodnocovanie financií

Ako sa uvádza v článku, rakúska privátna banka Gutmann by na Slovensku chcela zabojovať o tú najsolventnejšiu klientelu. „Gutmann sa zaujíma o klientov, ktorí môžu investovať minimálne 500-tisíc eur. Tento minimálny investičný kapitál slúži podľa banky na rozloženie investičného rizika do viacerých nástrojov,“ píše Finsider. Banka by chcela nadviazať na úspešné etablovanie na susedných trhoch, konkrétne v Česku a Maďarsku.

Účty klientov by mali byť vedené vo Viedni a banka si nastavila jasné priority. „Prioritou je dlhodobé zhodnocovanie a spoľahlivá správa financií klientov. Orientuje sa na hodnotové investovanie, ktoré je typické najmä pre západné trhy,“ uvádza sa v článku. Správa majetku by v tejto banke mala prebiehať podľa dlhodobo nastavenej stratégie, no ako z uvedených informácií vyplýva, rozhodne to nebude pre každého. Minimálna investícia 500-tisíc eur sa môže pre väčšinu Slovákov zdať ako utópia.