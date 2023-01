O Kleopatre sa v roku 2022 takmer nehovorilo. Prečo je teda najvyhľadávanejším výrazom na Wikipédii?

Ak by ste si mali tipnúť, aký výraz by podľa vás bol za rok 2022 najvyhľadávanejší na anglickej verzii populárnej internetovej encyklopédie Wikipédia? Možno by ste mnohí predpokladali výrazy ako Covid, Vojna na Ukrajine či Alžbeta II. Tieto tipy by síce neboli zlé, no aj tak je na vrchole veľmi prekvapivý výraz, a to Kleopatra (v angličtine Cleopatra).

Túto zvláštnosť si všimol docent a sociálny vedec Geary Fellow, ktorý na konci roka analyzoval štatistiky o najsledovanejších stránkach na Wikipédii. Na prvom mieste sa objavil výraz Kleopatra, čo je zvláštne, keďže sa ohľadom tejto egyptskej kráľovnej žijúcej pred pred vyše dvomi tisíckami rokov nič významné nedialo. To, prečo ju ľudia hľadali, objasňuje v článku publikovanom na portáli The Conversation.

Na druhom mieste Dahmer, pochopiteľne

Fellow uvádza, že mnohé z najvyhľadávanejších článkov na anglickej Wikipédii v roku 2022 zmysel dávajú. Na popredných miestach nájdeme článok o ruskej invázii na Ukrajinu, ďalej o smrti Alžbety II. či o majstrovstvách sveta vo futbale. V zozname nájdeme aj mená ako Elon Musk, či Johnny Depp.

Druhé miesto vo vyhľadávaní obsadil vrah Jeffrey Dahmer, ktorý zomrel v roku 1994. Článok o ňom mal 54 miliónov videní. Tento vysoký počet vyhládávaní sa dá jednoducho vysvetliť, keďže korešponduje s vydaním seriálu na Netflixe s názvom Monster: The Jeffrey Dahmer Story, ktorý bol populárny aj u nás. Naznačuje to, že ľudia jednoducho chceli o Dahmerovi vedieť viac.

Na prvom mieste Kleopatra, nepochopiteľne

Záhadou však ostáva prvé miesto, a to výraz Kleopatra. Síce sa objavili správy o remaku filmu o tejto kráľovnej či dokonca bola reklama počas Super Bowl s Kleopatrou, stále to nevysvetľuje masívne vyhľadávanie na Wikipédii, ktoré činilo takmer 56 miliónov.

Výraz tiež nevykazoval typický vzorec masového úpadku, ktorý sa spravidla objavuje po udalostiach, ktoré po čase odídu z pozornosti verejnosti.

V snahe nájsť dôvod tohto vyhľadávania, Fellow začal pátrať na internete a čoskoro mu na Twitteri jeden z užívateľov poskytol stopu. Môže za to aplikácia Google Assistant.

Ukáž mi Kleopatru na Wikipédii

Aplikácia spustená v roku 2016 má viac ako 500 miliónov aktívnych používateľov mesačne a keď si ju užívateľ nainštaluje, tak poskytuje príklady typov žiadostí, ktoré môže užívateľ zadať.

Patria tam príklady v angličtine ako „Otvor YouTube“, alebo napríklad „Koľko uncí má šálka?“. Aplikácia ukazuje, že vie vykonať aj kombináciu akcií, napríklad po zadaní „Zobraz Cristiana Ronalda na Instagrame“ aplikácia otvorí Instagram a vyhľadá populárneho futbalistu. A tu sa dostávame k vyriešeniu záhady. Jedným z príkladov totiž je aj „Ukáž mi Kleopatru na Wikipédii“.

Znamená to, že práve vďaka tomu, že vývojári Google Assistant sa svojvoľne rozhodli pri rozširovaní služby začleniť do príkladov používania aj tento výraz, ovplyvnilo to tak významne vyhľadávanie na Wikipédii. Predtým, ako aplikácia zaradila túto vetu do príkladov, bolo vyhľadávanie výrazu Kleopatra na Wikipédii na úrovni 2,5 milióna.