Nové logo automobilky Kia spôsobuje niektorým ľuďom problémy. Zmätok dokazuje zvláštne vyhľadávanie v Google

Automobilka Kia v roku 2021 urobila pomerne výraznú zmenu svojho loga. Kým predtým používala jednoduchý nápis troch oddelených písmen v oválnom okraji, teraz je logo viac dynamické, oválny okraj zmizol a písmená sa spojili. A to evidentne robí niektorým ľuďom problém.

S touto informáciou prišiel portál Živé.sk s odvolaním sa na Timemeetsroad a na Twitter používateľa Ashwinna Krishnaswamyho, ktorý si všimol, že po tom, ako sa začali objavovať autá s novým logom Kia, Google začal zaznamenávať viac ako 30-tisíc vyhľadávaní mesačne výrazu „KN car“.

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the „KN car“ ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp

— Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022