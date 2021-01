Nový seriál na Netflixe láme rekordy. Diváci ho prirovnávajú ku kombinácii Harryho Pottera a Zaklínača

Streamovacia služba Netflix pokračuje v nastavenom trende a svojim predplatiteľom predstavuje jeden nový projekt za druhým. A zdá sa, že každý týždeň u fanúšikov najväčšej spomedzi streamingových spoločností, novinky kraľujú. Tentokrát sa úspech dostavil pri námete, ktorý mnohí označujú za kombináciu príbehov o Harrym Potterovi a poviedkovom Zaklínačovi.

Netflix už stihol predplatiteľom od začiatku nového roka predstaviť niekoľko seriálových noviniek, ktoré lámali rekordy sledovanosti. Diváci si obľúbili historickú romancu Bridgerton, francúzsku krimi drámu Lupin, no a najnovšie predplatiteľov zaujala fantasy novinka Winx Saga: Osud (Fate: The Winx Saga). Tá divákov zavedie do sveta víl a čarovnej mágie, ktorý je inšpirovaný úspešným animovaným seriálom Winx Club, tentokrát však ide o hranú teenage verziu. Tá sa nijak nevymyká štandardom, ktoré boli nastavené v jeho animovanom predchodcovi, avšak tu sa jednotlivé postavy hrajú na viac dospelejšie a celkom to aj vychádza. Aspoň zdanlivo.

Úspešný animák v podobe hranej teenage fantázie

Seriál s pôvodným distribučným názvom Fate: The Winx Saga predstavuje príbeh pätice mladých víl, ktoré sú študentkami kúzelnej školy. Tu sa musia naučiť prežívať nielen medzi sebou (študentmi s rôznorodými magickými schopnosťami), ale aj medzi všelijakými príšerami a netvormi, ktoré ohrozujú ich životy. Pripadá vám to nejak povedomé?

Nie je tajomstvom, že The Winx Saga je tak trochu zmesou toho, čo už mnohí dávno poznáme a mali sme možnosť vidieť v zástupoch podobných námetov. Je tam niečo z Harryho Pottera, niečo z The Vampire Diaries a dokonca aj niečo zo Zaklínača (The Witcher). Celé to ale má aj presladenú teenage nálepku, takže to kupodivu nikomu nevadí a vlastne ani nemá prečo. Novinka od Netflixu nemá zbierať jedno ocenenie za druhým za kvalitu, aj keď musíme uznať, že vizuálne spracovanie je skutočne vydarené.

Vo svojej podstate je ale The Winx Saga viac-menej len recykláciou toho, čo sme už videli inde a v omnoho prepracovanejších spracovaniach. Spomenúť si možno (okrem vyššie uvedených) napríklad aj na Teen Wolf, Chilling Adventures of Sabrina či už dávno zabudnutý seriál The Secret Circle.

Náhrada za mladú čarodejnicu Sabrinu?

Keďže sa však Netflix Sabriny zbavil, potreboval akéhosi nástupcu a toho našiel práve v tejto novinke. Tá nijak neurazí, ale ani špeciálne nenadchne. Ide opäť o jeden z tých seriálov, ktoré zaujmú spracovaním, sympatickým (a pekným) obsadením a sem-tam aj príbehovo. Na úvod bolo predstavených 6 dielov, pričom každý z nich vám dokopy nič nedá, ale cliffhanger na konci vás prinúti pozerať aj ďalšiu časť, až si uvedomíte, že už ste na konci série.

Svojím spôsobom je The Winx Saga taká blbosť, ktorá vás svojou jednoduchosťou doslova pohltí, pretože raz za čas obdobné námety skrátka na vyplnenie voľného času potrebujete. Nemusíte sa nad nimi priveľmi zamýšľať a chcete vedieť, kto, kde s kým, ako a čo a všetky tie ďalšie veci.

Náročný divák ale rozhodne nie je cieľovou skupinou. Tou sú predovšetkým tí, ktorí videli pôvodnú animovanú verziu a dievčence, ktoré veria, že podobné schopnosti sa raz podarí naučiť aj im. No a, samozrejme, je to aj pre tých, ktorí hľadajú aspoň nejakú náhradu za spomínanú zrušenú Sabrinu. Takým sa táto jednoduchá fantasy pre teenagerov bude skutočne páčiť, aj keď rovnaké kvality ani zďaleka neočakávajte. (Sabrina je skutočne inde a tú zvládne pozerať aj náročnejší divák.)

Divákom sa páči, kritikom ani veľmi nie

Napokon aj hodnotenia naprieč filmovými webmi hovoria o tom, že táto novinka sa vám buď bude páčiť, lebo ste cieľovka, alebo nebude, lebo nie ste cieľovka.

Na ČSFD víly dostali hodnotenie (zatiaľ) 63 % (osobne som čakal ešte menej), na IMDb 7,1/10 a Rotten Tomatoes ukazuje, že zahraniční diváci sú nimi doslova nadšení (83 %), kritici však vôbec nie (33 %).

Podobných seriálov už sme mali možnosť vidieť niekoľko. Túto novinku dokonca dostal tvorcovsky na starosť Brian Young zodpovedný napríklad za scenára k niekoľkým epizódam The Vampire Diaries. V hlavných úlohách sa blysla Abigail F. Cowen (Chilling Adventures of Sabrina), Precious Mustapha (The Stranger), Eliot Salt (Normal People), Danny Griffin (The Gentlemen) a mnoho ďalších nových mien, ktoré sa v budúcnosti s istotou stanú tvárami ďalších teenage projektov z dielne Netflixu.

Fate: The Winx Saga nájdete na Netflixe s českým dabingom i titulkami. Aktuálne seriál patrí medzi najsledovanejšie seriály nielen na Slovensku, ale celosvetovo a patrí mu prvá priečku v Top 10.