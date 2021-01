Netflix nemá najkvalitnejšiu tvorbu: 10 seriálov, ktoré vás presvedčia predplatiť si Apple TV+

Streamovacia služba Apple TV+ je na trhu už viac ako rok. Za tento čas síce stihla svojim predplatiteľom poskytnúť podstatne menej originálneho obsahu než konkurencia, no to, čo ponúka, rozhodne stojí za to. Neveríte? Možno vás presvedčí nasledujúca desiatka seriálov, ktoré inde ako na službe od Apple nenájdete.

Prémiová streamovacia služba si zaslúži prémiové produkty. A rovnako ako zariadenia Apple, je špičkový aj obsah, ktorý spoločnosť ponúka na svojej streamovacej službe Apple TV+.

Obľúbená firma s logom „nahryznutého jablka“ zatiaľ nechrlí jeden seriál za druhým a svojim predplatiteľom sa snaží poskytnúť najmä priestor na to, aby stihli zhliadnuť to, čo sa už v knižnici nachádza. No aj to málo skutočne stojí za to, o čom sa môžete presvedčiť aj na základe skvelých diváckych hodnotení seriálov a filmov, ktoré pod logom (ešte stále relatívne) mladej streamovacej služby vyšli.

Nasledujúca desiatka seriálových projektov by vás mohla presvedčiť o tom, že cena 4,99 eur za mesačné predplatné skutočne stojí za to dať Apple TV+ šancu.

See

Postapokalyptický seriál See, kde si hlavnú úlohu zahral Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones), si svoju premiéru odbil pri štarte služby a už vtedy sa o ňom hovorilo ako o jednom z hitov Apple TV+.

See sa odohráva v ďalekej budúcnosti, kedy celé ľudstvo prišlo o zrak. Pre hlavného hrdinu (Momoa) sa ale dni plné tmy stanú ešte nebezpečnejšími, keď sa mu narodia deti-dvojičky s mýtickou schopnosťou vidieť. Musí tak ochrániť nielen seba, ale aj svoj kmeň pred kráľovnou, ktorá sa cíti byť deťmi ohrozená. A nielen ona bude o ne bojovať.

Seriál zaujal nielen svojím spracovaním, na ktorom sa skutočne nešetrilo, ale napríklad aj tým, že v ňom hrá množstvo zrakovo postihnutých hercov. Aktuálne je dostupných 8 epizód, v pláne je aj druhá séria, ktorej premiéra však bude kvôli pandémii posunutá.

Servant

Jedným z ťahúňov služby je aj hororový projekt, ktorý produkčne i režisérsky zastrešil niekdajší majster mrazivých nadprirodzených thrillerov M. Night Shyamalan (Sixth Sense, Signs, The Village).

Ústrednými postavami rovnako mysteriózneho projektu je manželský pár, ktorý sa vyrovnáva s nečakanou smrťou svojho bábätka. Celú situáciu zhorší príchod opatrovateľky do ich domu, s ktorou do ich životov vstúpi tajomná sila.

Lákadlom na zhliadnutie tohto seriálu je nielen ponurá a mysteriózna atmosféra, ale aj akýsi kulinársky fetiš – dôraz na dobré jedlo a jeho prípravu tvorcovia kládli v každej jednej epizóde. Plusom je tiež prvá seriálová úloha pre britského herca Ruperta Grinta (Ron z filmového Harryho Pottera).

Home Before Dark

Svoje miesto v knižnici Apple TV+ našli aj námety inšpirované skutočnými príbehmi. Jedným takým je aj dramatický seriál Home Before Dark založený na skutočnom vyšetrovaní len 9-ročnej reportérky.

Keď sa dievčatko so svojou rodinou presťahuje do mestečka, v ktorom kedysi býval jej otec, pokúsi sa zistiť pravdu a vyriešiť tak dávno odložený prípad.

10-dielny seriál zaujme milovníkov krimi zápletiek. Táto sa ale uberá trošičku nezvyčajnejším smerom, ktorý nemusí byť po chuti každému, keďže ústrednou vyšetrovateľkou je 9-ročné dievča. Na kvalite to seriálu ale vôbec neuberá, práve naopak.

Strasti dospelosti (Trying)

Ak by sme mali vybrať najlepší z najmilších seriálových projektov, ktoré v roku 2020 streamovacie služby predplatiteľom priniesli, jednotkou by rozhodne bola dramedy Trying britskej produkcie.

8-dielny komediálno-dramatický seriál predstavuje príbeh Nikki (Esther Smith) a Jasona (Rafe Spall), ktorí po rokoch spoločného vzťahu zatúžili po dieťati. Problémom je, že ho mať nemôžu, rozhodnú sa preto si ho adoptovať. Budú však v očiach adopčnej komisie vyzerať ako pár, ktorému môžu zveriť do rúk dieťa? A vyhodnotí „porota“ zložená z neznámych ľudí, že sú pripravení byť rodičmi, aj keď majú otrasných priateľov, šialené rodiny a život plný chaosu?

Tento seriál prekvapí veľmi milou zápletkou, ktorá sa v žánrovo podobných seriáloch nijak nevymyká štandardom, no to, čo z nej robí jeden z najlepších seriálov roka, je nepochybne herecké obsadenie, zasadenie v prostredí Londýna a hlavní hrdinovia, v ktorých sa nájde každý z nás. A zabudnúť, samozrejme, nesmieme na typický britský humor, ktorý zachutí najmä mileniálom a herečku, ktorú v ságe Harry Potter všetci nenávideli, no tu ju budú zbožňovať.

Teherán (Teheran)

Seriálový projekt Teheran si na Apple TV+ jedno prvenstvo odniesol už pri svojom uvedení. Ide totiž o prvý cudzojazyčný (neanglický) seriál na tejto streamovacej platforme. Ani to však nebolo prekážkou toho, aby sa z neho stal jeden z najlepšie hodnotených seriálov v ponuke Apple TV+.

Hlavnou hrdinkou je Tamar, agentka-hackerka Mosadu, ktorej sa podarí preniknúť do Teheránu vďaka falošnej identite, aby pomohla zničiť iránsky jadrový reaktor. Po neúspešnej misii však uviazne v tomto „novom živote“ a musí naplánovať operáciu, ktorá ohrozí nielen ju, ale aj všetkých jej blízkych.

For All Mankind

Pozoruhodným seriálom, ktorý vás od obrazoviek notebookov či televízorov nepustí, je aj sci-fi dráma For All Mankind, ktorá sa pohráva s alternatívou historických udalostí.

Predstavte si svet, v ktorom sa vesmírne preteky nikdy neskončili a všetko by bolo tak trochu inak. V tomto seriáli je prvým mužom na Mesiaci sovietsky kozmonaut Alexei Leonov, čo doslova ničí plány, ktoré si za cieľ s dobýjaním vesmíru dala NASA. Tá, samozrejme, za Sovietskym zväzom vonkoncom nechce zaostávať a rozhodne sa plánovať viac dopredu. Ba čo viac, do vesmíru a na ďalšie misie chce posielať svoje astronautky či ďalších zástupcov minoritných skupín.

Jacobova obhajoba (Defending Jacob)

Miniséria Defending Jacob sa môže pochváliť mnohým, tou najväčšou prednosťou je však hviezdne herecké obsadenie. Hlavnú postavu si tu totiž zahral niekdajší Captain America – Chris Evans.

Defending Jacob predstavuje príbeh rodiny, ktorej život sa obráti hore nohami po tom, čo syna obvinia z vraždy jeho spolužiaka.

Mnohí tento seriál porovnávali s hitom The Undoing z dielne HBO a rovnako aj v tomto prípade ide o adaptáciu knižnej predlohy, ktorá je ale o niekoľko levelov vyššie nielen v budovaní napätia, ale aj celkovej zápletke, ktorej rozuzlenie nebudete očakávať. 8 dielov pozriete v rade za sebou, ani nebudete vedieť ako.

Ak by existoval rebríček najlepších krimi seriálov, Jacobova obhajoba by bola na jednom z popredných miest a musíme povedať, že skutočne zaslúžene. Na základe hodnotení naprieč filmovými webmi napokon nie sme jediní, kto si to myslí.

The Morning Show

Lákadlom pri spustení streamovacej služby Apple TV+ bol aj dramatický a hviezdami obsadený seriál z prostredia televízie. V The Morning Show sa tak bok po boku stretli Jennifer Aniston (Friends), Reese Witherspoon (Big Little Lies, Little Fires Everywhere) a Steve Carell (The Office).

The Morning Show svojou úprimnosťou nešetrí nikoho a prakticky nič mu nie je sväté. Odohráva sa v prostredí moderného pracoviska, v ktorom sa každé ráno pripravuje, nakrúca a vysiela ranná televízna relácia, s ktorou vstáva celá Amerika. Zložité vzťahy, závisť a nekompromisná konkurencia dokážu spraviť svoje – aj medzi zdanlivo dobre vychádzajúcimi priateľmi.

Dramatický seriál si za prvú 10-dielnu sériu odniesol množstvo chvál divákov i kritikov. Úspech dokazujú aj tri nominácie na prestížne ocenenie Zlatý glóbus v dôležitých kategóriách – Najlepší televízny seriál (dráma) a Najlepšia herečka v dramatickom seriáli pre Aniston aj Witherspoon.

Ted Lasso

Sprostý a nesmierne vtipný – tak by sa dal v krátkosti opísať jeden z najlepších seriálov minulého roka podľa viacerých prestížnych filmových webov.

Hlavným hrdinom rovnomenného seriálu je Ted Lasso v podaní herca Jasona Sudeikisa. Ten je trénerom amerického futbalu, ktorého však povolali do Anglicka, aby manažoval tunajší futbalový tím. Čo je však zvláštne, stalo sa to tak aj napriek tomu, že s týmto športom nemá absolútne žiadne skúsenosti. Dokáže Ted Lasso predviesť svoje schopnosti aj napriek cynickým hráčom a mestu plnom skeptických fanúšikov?

Maličký svet (Tiny World)

Absolútne tým najlepším výtvorom doposiaľ nie je hraný, ale dokumentárny projekt, ktorých má Apple TV+ na konte viac. Tiny World však jednoznačne zaujal najviac nielen kritikov, ale aj divákov.

Dokumentárny seriál Tiny World, ako jeho názov napovedá, zobrazuje maličkých hrdinov prírody v ústraní. Každá časť odhaľuje nečakané príbehy a prináša výnimočný kinematografický zážitok, v ktorom zohrajú hlavnú rolu maličké stvorenia a ich neobyčajné činy, vďaka ktorým dokážu prežiť.

Tajomstvom úspechu tohto cyklu sú nepochybne dych vyrážajúce zábery na svet, ktorého existenciu si mnohí z nás ani neuvedomujú. Druhou veľmi podstatnou premennou je aj príjemný komentár, ktorý nahovoril americký herec Paul Rudd (Ant-Man).

Prečo sa oplatí predplatiť si Apple TV+?

Dôvodov, pre ktoré sa oplatí si predplatiť streamovaciu službu od Apple je nepochybne nielen množstvo vydarených projektov, ale aj cena mesačného predplatného. Len za 4,99 eur mesačne síce dostanete podstatne menej obsahu, nebudete sa však musieť rozhodovať medzi desiatkami noviniek, ako je to napríklad v prípade Netflixu či HBO GO.

Plusom je tiež plne lokalizovaný obsah – všetky seriály nájdete v knižnici so slovenskými titulkami, či zaujímavé filmové projekty, ktoré Apple na platforme už má alebo chystá. Z už uvedených filmov odporúčame vojnový film Greyhound, drámu Banker, kritikmi ospevovaný animák Wolfwalkers či dokument o najslávnejšej hip hopovej skupine – Beastie Boys Story.

Už čoskoro Apple TV+ však uvedie aj dokument Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (26. február 2021) či očakávaný projekt bratov Russovcov s názvom Cherry (12. marce 2021).