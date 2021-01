Netflix má na konte už druhý tohtoročný hit. Krimi seriál s obľúbeným hercom v hlavnej úlohe zhltnete za večer

Nový rok 2021 sa ešte ani poriadne nezačal, no streamovacia služba Netflix už má na konte ďalší pomerne vydarený seriál. Úspech je o to viac pozoruhodný, že obľubu u predplatiteľov získal projekt európskej produkcie. Nová francúzska 5-dielna séria u tunajšej základne fanúšikov doslova láme rekordy sledovanosti.

Streamovacia služba Netflix vkročila do nového roka várkou úspešných projektov. Po historickej a mierne erotickej dráme Bridgeton predstavila počas uplynulého týždňa aj novinku s názvom Lupin (Arsène Lupin), ktorá je adaptáciou rovnomennej knižnej predlohy.

Nejde pritom o prvú adaptáciu tejto slávnej a populárnej knižnej série o džentlmenskom zlodejovi. Vo svete popkultúry bola okrem iného spracovaná v niekoľkých filmoch, televíznych minisériách, komiksoch či dokonca aj divadelných hrách. Teraz prišla ďalšia, ktorú diváci doslova zbožňujú a skutočne majú prečo.

Francúzska variácia Sherlocka inak

Zlodej džentlmen, vášnivý dobrodruh, nenapraviteľný zvodca a chameleón, ktorého umenie maskovania bolo ohromujúce nielen pre jeho priateľov, ale aj nepriateľov či obete. To je Arsène Lupin – slávny francúzsky zlodej, pre ktorého prakticky nič nie je nemožné. Tentokrát sa francúzska divízia Netflixu rozhodla poňať klasický príbeh tejto slávnej postavičky moderne a hlavný hrdina brázdi a kradne vo svete 21. storočia plnom moderných technológií. Nie je tak úplne Lupinom.

Svojím spôsobom to pripomína fenomén Sherlock z dielne BBC. Ten taktiež oživil jednu zo svojich najslávnejších literárnych postáv v modernom svete a vyšlo to na výbornú. Podobný úspech, zdá sa, teda dokázal aj Netflix s Lupinom, aj keď o hodnovernej adaptácii knižnej predlohy tentokrát hovoriť vôbec nemožno.

Hlavnú úlohu v novodobom spracovaní tohto príbehu stvárňuje obľúbený francúzsky herec Omar Sy, ktorý si srdcia filmových fanúšikov získal vďaka dráme Nedotknuteľní (Intouchables) a odvtedy mal prakticky na filmové role akosi smolu. Tentokrát opäť hviezdi a pritom v jeho prípade stačilo nerúbať príliš vysoko a zostať, ako sa povie, pri zemi. Lupin Omarovi doslova sadol, aj keď on sám ním vlastne nie je.

Ako sme spomínali, nový seriál je knižnými predlohami len voľne inšpirovaný. Sy v novinke od Netflixu stvárňuje Assana Diopa, syna imigranta zo Senegalu, ktorý bol neprávom obvinený za krádež veľmi vzácneho a ešte viac hodnotného diamantového náhrdelníku. To malo za následok, že si vo väzení siahol na život.

Keď Assan vyrástol a dospel, rozhodol sa pomstiť pomerne svojským spôsobom v štýle zlodejského hrdinu Lupina, ktorého v detstve tak obdivoval. Vďaka jeho bystrosti a šikovným rukám sa z neho stáva novodobá podoba najslávnejšej postavy v dejinách francúzskej literatúry.

Takmer okamžitý úspech

Seriál Lupin Netflix uviedol v deň premiéry v 190 krajinách sveta a takmer okamžite sa stal hitom. Diváci na ňom oceňujú najmä sviežosť, akú tvorcovia do celého príbehu vniesli. Samozrejme, nebyť hlavného hereckého predstaviteľa, je dosť možné, že podobných chvál by sa tento projekt ani nedočkal. Sy je totiž skutočne pozoruhodným hercom, ktorý sa každej svojej postavy zhostí najviac ako len vie a dá do nej niečo, čo v divákoch výrazne zarezonuje.

Lupin predostiera nezvyčajný detektívny príbeh, ktorý je doslova návykový. Je preto škoda, že Netflix sa rozhodol prvú 10-dielnu sériu rozdeliť na dve časti. Prvých päť majú možnosť predplatitelia Netflixu vidieť už teraz, premiéra zvyšnej pätice epizód je zatiaľ v nedohľadne. Rozhodne sa však oplatí na ňu čakať a vzhľadom na hitovosť prvej časti príbehu, sa zrejme fanúšikovia môžu tešiť aj na druhú sériu.

Lupin sa teší veľkej popularite v mnohých kútoch sveta, vrátane Slovenska, kde si vďaka diváckej sledovanosti vyslúžil druhé miesto v rebríčku nielen najsledovanejších seriálových počinov, ale obsahu celkovo. V celosvetovom meradle tejto novinke patrí dokonca prvé miesto.

Priaznivé sú aj hodnotenia naprieč filmovými webmi. Užívatelia ČSFD mu udelili hodnotenie 77 %, na IMDb 7,8/10, na Rotten Tomatotes sú výsledky ešte lepšie – 100 % vďaka pozitívnym reakciám kritikov dopĺňajú divácke hodnotenia vo vyjadrení 82 %. A to sú viac-než dobré dôvody na to dať seriálu Lupin šancu.