Nový prieskum prezidentských kandidátov: Obe volebné kolá by mali rovnakého víťaza, rozdiel by však bol minimálny

Len týždeň pred prvým kolom prezidentských volieb zverejnil Denník N nový volebný prieskum, podľa ktorého by v oboch kolách zvíťazil súčasný líder strany HLAS-SD Peter Pellegrini. Prieskum bol realizovaný agentúrou Ipsos.

Obe kolá by vyhral Pellegrini

Podľa údajov z prieskumu by prvé kolo prezidentských volieb vyhral predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) s 37,4 percentami hlasov. V tesnom závese by skončil druhý Ivan Korčok s 36,6 percentami. Tretie miesto by obsadil Štefan Harabin, ktorého by volilo 11,3 percenta opýtaných. Nad hranicu štyroch percent sa už zo zvyšných kandidátov dostal iba Igor Matovič (4,3 percenta).

V druhom kole by sa poradie nezmenilo a víťazom by sa stal Pellegrini s 53,4 percentami. Ako ďalej Denník N informuje, Peter Pellegrini a Ivan Korčok sa ešte stále nestretli v žiadnej priamej televíznej konfrontácii. Po prvý raz by k tomu malo dôjsť až v pondelok večer na Markíze.

„Podrobnejší pohľad na čísla prieskumu naznačuje, že voliči Ivana Korčoka sú v tejto chvíli o niečo odhodlanejší ako priaznivci Petra Pellegriniho. Medzi svojimi voličmi má totiž väčšie percento takých, ktorí deklarujú, že určite pôjdu k voľbám, a nezvažujú už inú alternatívu,“ upresnil Denník N vo svojom článku.