Nový hit Netflixu poriadne šokoval divákov jednou scénou: Budete si pred ňou zakrývať oči, možno ju ani nechcete vidieť

Medzi najobľúbenejšie seriály divákov Netflixu patrí už niekoľko dní temná novinka od Mika Flanagana s názvom The Fall of the House of Usher. Okrem toho si vyslúžila aj relatívne vysoké hodnotenia a množstvo chvály od ľudí. No diváci sú zhrození z jednej scény, ktorá sa v seriáli nachádza a nemusí byť vhodná pre citlivé povahy, alebo milovníkov mačiek.

The Fall of the House of Usher je osemdielny seriál, ktorý vychádza z poviedky Edgara Allana Poa. A prináša presne takú atmosféru, na akú sme zvyknutí aj z jeho tvorby.

Točí sa okolo rodiny Usherovcov, ktorej členovia začnú záhadne umierať. Centrom pozornosti je Roderick Usher, ktorý vybudoval farmaceutickú spoločnosť plnú nekalých praktík. Do toho všetkého sa dejú veci, ktoré sa len tak nedajú vysvetliť.

Ak ste už seriál zhltli, pravdepodobne dobre viete, o ktorej scéne teraz budeme hovoriť. Ak si nespomínate, možno vám osviežime pamäť, keď prezradíme, že sa nachádza v štvrtej časti s veľmi príznačným názvom „The Black Cat“. Už v tretej zohrávala čierna mačka zaujímavú úlohu a tu sme sa dozvedeli, k čomu to až smerovalo.

Kontroverzný moment s mačkou sa nachádza v poslednej tretine 4. časti, kedy zaútočí na Lea Ushera. Ten sa bráni a urobí niečo, čo je aj ťažko opísať slovami. Mačke sa pomstí veľmi krutým spôsobom, pri ktorom budete odvracať zrak.

Viac vám už ale prezrádzať nebudeme, no ak znášate podobné scény ťažšie, môžete ju napríklad preskočiť.

don’t get me wrong i’m loving the fall of the house of usher but it’s very strange to me how no one seems to bat an eye at the brutal murder of cats in media. there’s so much noise if a dog is looked at wrong but never anything about cats idk it rubs me the wrong way a bit

— pey 🦌 yellowjackets spoilers (@jackiessnackie) October 14, 2023