26-ročné dievča znásilnilo mŕtveho muža, ktorý dostal erekciu a otehotnelo s ním: Šialený príbeh koluje na internete

Pri prechádzaní sociálnou sieťou TikTok na vás môžu vybehnúť zvláštne videá, ktoré rozprávajú šokujúci príbeh istej Jennifer Burrows. Prezentujú ju ako ženu, ktorá otehotnela s mŕtvolou. Ešte znepokojivejší je fakt, že ľudia tomu veria a v komentároch vyjadrujú svoje pobúrenie. Pravdou však je, že realita je úplne iná, napriek tomu, že mnohí veria tejto verzii prezentovanej na internete.

V článku sa dozviete aj: ako malo mladé dievča znásilniť mŕtveho muža;

že s ním dokonca otehotnelo;

ako tento príbeh pomiešal tri ženy dohromady;

kto je v skutočnosti žena na fotografii;

ako ľudia veria tomuto príbehu, aj keď je vymyslený.

Otehotnela s mŕtvolou? Nie

Prípad istej ženy, ktorá mala otehotnieť po znásilnení mŕtveho muža, nie je žiadnou novinkou. Na to, že ide o hoax, upozornil ešte v roku 2010 web Snopes, ktorý sa zaoberá overovaním faktov a vyvracaním mýtov. Presne takých, akým sa stal aj tento. Napriek tomu sa v uplynulých mesiacoch na TikToku objavilo viacero videí, ktoré ho prezentujú, ako keby to bola pravda. A dokonca tomuto príbehu ľudia veria, čo potvrdzujú svojimi reakciami v komentároch. Poďme si teda vysvetliť, ako to bolo naozaj, a prečo nie všetko, čo sa objaví na internete, má dočinenia s realitou.

Pred 13 rokmi bol zverejnený prípad, podľa ktorého sa mala istá 38-ročná Felicity Marmaduke v štáte Missouri dopustiť priam ohavného činu. Uvádzalo sa, že išlo o zamestnankyňu márnice, ktorá mala zneužiť mŕtveho muža. Údajne dostal erekciu po smrti pri umývaní a ona túto situáciu využila. Sadla si na neho a po pár minútach vraj ejakuloval. Keď jej po nejakom čase vyšiel pozitívny tehotenský test, navštívila lekára, ktorému sa zdôverila s tým, akým spôsobom došlo k počatiu. Zalarmoval políciu a Marmaduke bola zatknutá.

Najväčší problém tejto správy spočíval v tom, že ju zverejnila stránka s názvom Dead Serious News a už ako aj avizuje jej názov, netreba veriť všetkému, čo sa na nej uvádza. Práve naopak. Sama sa charakterizuje ako satirický web s vymyslenými údajmi. V závere tohto článku dokonca stálo, že Marmaduke dokonca plánuje žalovať pozostalých mŕtveho muža kvôli výživnému na deti. To, že to celé znelo až príliš bizarne, nezabránilo tomu, aby tento príbeh zľudovel a o päť rokov sa objavil znova, avšak v trochu upravenom znení.

Z Felicity sa odrazu stala Jennifer

V roku 2016 ho opäť vytiahol web World News Daily Report, o ktorom je dnes dobre známe, že šírenie pravdy nebolo jeho hlavným cieľom. V tomto prípade mala hlavná hrdinka len 26 rokov a nešlo o Felicity Marmaduke, ale o ženu menom Jennifer Burrows. A presne tá účinkuje vo videách na známej sociálnej sieti.

Správa bola rozšírená o to, že obvinená mala za posledné dva roky pohlavný styk s viac ako 60 telami a vyvrcholilo to tým, že priviedla na svet syna, ktorého otcom bol mŕtvy muž. Konkrétne mal prísť o život pri autonehode.

Na fotke je niekto úplne cudzí