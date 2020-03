Nové marvelovky budú stáť za to: Tešiť sa môžeme na viac prepojené filmy, Strážcovia galaxie prídu skôr

Fanúšikovia unikátneho filmového konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) už netrpezlivo očakávajú prvú snímku chystanej 4. fázy. Black Widow sa v kinách (snáď) objaví koncom apríla tohto roku, no fanúšikovia netrpezlivo sledujú aj dianie okolo ďalších ohlásených projektov. A vyzerá to tak, že v MCU nás bude čakať ešte viac prepojení, ako v snímkach, ktoré sme videli doposiaľ.

Vin Diesel prezradil potešujúcu novinku

Viac-menej sa to síce dalo očakávať, no aj tak fanúšikov viac poteší oficiálne potvrdenie od niekoho priamo zo štábu. Okolo chystaných marveloviek je vždy veľa ticha a k akýmkoľvek zákulisným informáciám je pomerne ťažké sa dostať. Pokiaľ sa teda „neprekence“ niekto z hercov. A zdá sa, že herec Vin Diesel nedávno prezradil to, čo nemal, informuje portál LAD Bible.

Diesel je aktuálne na propagačnom turné k svojmu novému počinu Bloodshot, ktorý taktiež vychádza z komiksovej predlohy. No a pri tejto príležitosti sa ho zvedaví novinári často pýtajú aj na jeho budúcnosť v MCU, ktorého súčasťou je vďaka stvárneniu roztomilého Groota v komiksovej akčnej komédii Strážcovia galaxie (Guardians of the Galaxy). A ako prezradil pre portál Comicbook, na ktorý LAD Bible odkzauje, partiu ochrancov galaxie uvidíme vo viac ako len v ich sólovom filme.

Povedal, že už sa nemôže dočkať ďalšej spolupráce s Jamesom Gunnom, režisérom Strážcov, pričom ale tretí diel nebude jediným filmom, v ktorom ich uvidíme. Ako Diesel prezradil, veľmi dôležitú úlohu zohrajú aj v štvrtom Thorovi, ktorý sa pod názvom Love and Thunder dostane do kín v novembri 2021.

Vďaka Thorovi uvidíme Strážcov skôr

Ako portál LAD Bible uviedol, Diesel sa túto informáciu snažil zahovoriť, pretože si v danej chvíli uvedomil, že povedal niečo, čo nemal. Samozrejme, na to je už ale neskoro. Správu s touto informáciou prebralo viacero filmových blogov i médií, a to aj preto, že sa stalo vôbec prvýkrát, čo niekto potvrdil, že postavy z Thora a Strážcov galaxie budú opäť pokračovať v spolupráci, ktorú začali v záverečných dvoch tímovkách Infinity War a Endgame.

Nič ďalšie, okrem dátumov premiér oboch filmov, však nie je zatiaľ známe. Štúdio Marvel, ako aj všetci jeho predstavitelia, totiž zaryto mlčia a nechcú nič prezradiť. O to väčšie je to ale potom prekvapenie pre samotných fanúšikov, obzvlášť, keď sa niektorých superhrdinov dočkáme skôr, ako sme dúfali.

Snímka Thor: Love and Thunder by sa v kinách na Slovensku mal objaviť 4. novembra 2021, tretí Strážcovia galaxie zatiaľ konkrétny dátum stanovený nemajú, svieti však pri nich rok vydania 2022. Snáď to teda vyjde tak ako má.

