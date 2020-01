Rok 2020 v znamení superhrdinov. 9 filmov inšpirovaných komiksami, na ktoré sa môžeme tešiť v kinách

Svet filmovej aj televíznej zábavy je vďaka enormnému úspechu čoraz viac preplnený ambicióznymi adaptáciami známych (i menej známych) komiksových diel. Ktoré z nich uvidíme na plátnach kín, televíznych obrazovkách či v knižniciach obľúbených streamovacích služieb? Pozornosť všetkých fanúšikov komiksových projektov odporúčame upriamiť najmä na týchto 9 veľkých filmových adaptácií.

Do súboja Marvel vs. DC sa pridajú aj hrdinovia komiksových iných (a podstatne menších) vydavateľstiev a vďaka týmto projektom, bude program kín ešte preplnenejší superhrdinami. A naozaj sa je na čo tešiť!

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Už začiatkom februára sa na plátna kín po celom svete vráti miláčik s pestrofarebnými vlasmi, šialená Harley Quinn vo svojom vlastnom filme aj s ďalšími pomocníčkami i nepriateľmi.

Po rozchode s Jokerom sa Harley (opäť v podaní fantastickej Margot Robbie) spojí s ďalšími superhrdinkami, aby zachránili mladú dievčinu z rúk obávaného zloducha menom Black Mask (Ewan McGregor). Trailer na tento super film je v kinách i na sociálnych sieťach nejaký ten piatok a sľubuje dostatok všetkého, čo od komiksovky možno očakávať.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 6. február 2020

Bloodshot

Prvej filmovej adaptácie sa dočká aj komiks z dielne vydavateľstva Valiant Comics. Ústrednú postavu supervojaka Bloodshota stvárni Vin Diesel, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách prakticky neporaziteľný. Ako sa však Bloodshot zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila, mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň? To sa dozvieme v novom akčnom thrilleri v réžii menej skúseného režiséra Davea Wilsona (stál napríklad za réžiou pilotnej časti sci-fi projektu z dielne Netflixu Love, Death & Robots).

Okrem Diesela si v ambicióznom akčáku zahrajú aj Eiza Gonzalez (Baby Driver, Alita: Battle Angel), Sam Heughan (seriál Outlander), Toby Kebbell (seriál Servant, Fantastic Four, Kong: Skull Island) či Guy Pearce (Iron Man 3, Alien: Covenant, Memento). Do slovenských kín komiksovku privedie distribučná spoločnosť Itafilm.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 12. marec 2020

The New Mutants

Premiéry sa konečne dočká aj neustále odkladaný projekt režiséra Josha Boonea (The Fault In Our Stars, Stuck In Love). Ďalší diel úspešnej série X-Men si mal svoju premiéru odbiť ešte v apríli 2018, no štúdio 20th Century Fox jeho uvedenie neustále odkladalo aj preto, že nechcelo, aby Noví mutanti súperili v kinách s inými komiksovými projektami. Premiéru však oddialili aj neustále prerábky a dotáčky materiálu, pretože štúdio Fox chcelo temnejší film, keďže tento projekt mal byť práve trojdielnou hororovu sériou.

Napokon budú The New Mutants len ďalším dielom celej X-Men série a jeho premiéra už je (snáď) pevne stanovaná na 2. apríl 2020.

V hlavnej úlohe uvidíme mladých hercov, spomenúť sa oplatí Maisie Williams z Game of Thrones, Charlieho Heatona zo Stranger Things, ale zahviezdia aj Antonio Banderas, Anja Taylor-Joy (Split, Glass) či Henry Zaga (seriály Teen Wolf, Trinkets, Looking for Alaska)

Dátum premiéry v slovenských kinách: 2. apríl 2020

Black Widow

Filmový rok bez legendárneho konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) by ani nestál za to. Oproti minulým rokom si ale v tom aktuálnom vychutnáme len dva projekty (v roku 2019 sme mohli vidieť napríklad až tri MCU snímky – Captain Marvel, Avengers: Endgame a Spider-Man: Far From Home).

Sólovka Black Widow bude zrejme posledným filmom, v ktorom Scarlett Johansson v postave Natashe Romanoff uvidíme. Samozrejme, zmeniť sa to veľmi ľahko môže, no jej osud bol v Endgame viac-menej spečatený smrťou.

Každopádne v tejto marvelovke sa budeme orientovať v období po udalostiach vo filme Captain America: Občianska vojna (Captain America: Civil War) a zistiť by sme mali nemálo detailov toho, čo obávaná agentka organizácie S.H.I.E.L.D. a členka skupiny superhrdinov Avengers robila predtým, ako Thanos začal pustošiť galaxiu v Infinity War.

Black Widow bude (tak ako aj ostatné marvelovky) nabitá hviezdnou zostavou. Okrem Johansson sa môžeme tešiť na Florence Pugh (Midsommar), Rachel Weisz (Múmia), Davida Harboura (Stranger Things, Hellboy), Williama Hurta a podľa toho, čo uvádza ČSFD, sa opäť ako Tony Stark alias Iron Man objaví aj Robert Downey Jr.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 23. apríl 2020

Wonder Woman 1984

Čierna vdova však nebude jedinou ženskou superhrdinkou, ktorá sa vo vlastnom filme v roku 2020 v kinách objaví. Očakávaný je aj návrat mocnej amazonky Wonder Woman z konkurenčného DC univerza.

Tentokrát sa s Wonder Woman, ako aj názov snímky napovedá, pozrieme do roku 1984, kde bude musieť Gal Gadot bojovať proti ďalším nepriateľom a zachrániť tak pred nimi nielen seba a svojich blízky, ale aj celý svet.

Réžie sa opäť ujala Patty Jenkins a v hlavných úlohách uvidíme hercov ako Chris Pine (Spider-Man: Into the Spider-Verse, reboot séria Star Trek), Kristen Wiig (Whip It!, Aventureland, seriál Arrested Developement), Pedro Pascal (Rogue One: A Star Wars Story), Natasha Rothwell a ďalších.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 4. jún 2020

Morbius

Okrem snímok patriacich do konceptu MCU uvidíme v kinách sfilmovaných komiksov vydavateľstva Marvel o čosi viac. Štúdio Sony, ktoré vlastní filmové práva nielen na postavu Spider-Mana, ale rovno na všetky, ktoré sa v komiksových predlohách objavili, plánuje svoj vlastný koncept komiksoviek, ktoré budú časom konkurovať práve MCU.

Po úspechu sólovky Venom s Tomom Hardym v hlavnej úlohe sa na scénu na začiatku letných prázdnin do kín dostane aj hororovo ladený projekt Morbius. Ten predstaví príbeh geniálneho vedca s ojedinelou chorobou krvi. Tú sa Michael Morbius (Jared Leto) rozhodne vyliečiť jedným zvláštnym experimentom, ktorý (ako to už býva) nedopadne podľa predstáv a z nadaného vedca sa stane vampír s neuveriteľnou silou a neutíchajúcou túžbou po krvi.

Prvý trailer tvorcovia predstavili pred pár dňami a viac informácií o tomto projekte sa dozviete v našom predchádzajúcom článku.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 30. júl 2020

The King’s Man

Po dvoch úspešných adaptáciách komiksov Kingsman si režisér Matthew Vaughn pre divákov a fanúšikov tejto série pripravil prequel s názvom The King’s Man: Prvá misia (oficiálny slovenský distribučný názov).

V deji tretieho filmu série sa presunieme pred udalosti prvých dvoch filmov a zistíme, ako tajná organizácia ochrancov Kingsman. V súvislosti s časovým posunom tak v snímke ani zďaleka neočakávajte známe tváre z predchádzajúcich filmov. V hlavných úlohách sa blysnú Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander, Djimon Hounsou a ďalší.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 17. september 2020

Venom 2

Aj keď o pokračovaní úspešnej komiksovky Venom od štúdia Sony nie je známe takmer nič, po dvoch rokoch sa jej s istotou dočkáme, čo potvrdzuje aj web slovenskej distribučky Itafilm, ktorá film do slovenských kín prinesie.

Réžie druhého Venoma sa tentokrát zhostí herec Andy Serkis (Star Wars VI – IX, trilógie Pán prsteňov a Hobit) a svoje úlohy si opäť zopakujú Tom Hardy (Venom), Michelle Williams aj Woody Harrelson.

Venom bude zrejme ďalšou skladačkou nového Sony/Marvel univerza, ktoré prepojí chystané filmy o Spider-Manovi a tohtoročnú chystanú novinku Morbius (viď. vyššie).

Dátum premiéry v slovenských kinách: 1. október 2020

Eternals

Rok komiksoviek v kinách po celom svete uzavrie očakávaná novinka Eternals, ktorá celý svet MCU predstaví v novej rovine, pretože uvedie hrdinov, ktorých sme v doterajších projektoch Marvel Studios ešte vo filmovej podobe nevideli.

Čo nás v Eternals čaká v tomto období ešte nie je úplne jasné. Štúdio Disney, ktoré Marvel Studios vlastní, zatiaľ drží synposu viac-menej v tajnosti, no očakáva sa, že prvej upútavky by sme sa mohli dočkať pred premiérou Black Widow, respektíve po nej. Na internet sa malé čriepky o projekte dostávajú, no či ich možno brať ako zaručené, nevedno.

Isté je, že Eternals rozpovie príbeh extrémne mocných mimozemských bytostí, ktoré vytvorili Celestials. Bytosti Eternals na Zemi žijú tisícky rokov v tajnosti, no po udalostiach v Endgame sa budú musieť odhaliť, aby pomohli s bojom proti záporákom Deviants, ktorí najnovšie v MCU ohrozujú Zem.

Réžie Eternals sa ujala Chloé Zhao, ktorá na konte zatiaľ nemá žiadny známejší film, o to viac bude zaujímavé sledovať, ako sa s tak veľkým a nákladným projektom dokázala vyhrať. Pod jej taktovkou sa v snímke mihne pestrá plejáda hviezd. Ako už bolo dávnejšie známe, hlavných úloh sa zhostia Angelina Jolie, Richard Madden, Kumall Nanjiani, Salma Hayek, Kit Harington (Game of Thrones), Gemma Chan (Captain Marvel), Brian Tyree Henry a ďalší.

Dátum premiéry v slovenských kinách: 5. november 2020