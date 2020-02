Tucty kvalitných filmov a seriálov: Tieto novinky dorazia do kín, na Netflix či HBO GO v marci

Patríte medzi filmových či seriálových fanúšikov? Tak potom pre vás je určený nasledujúci prehľad programových tipov, ktoré si na najbližší mesiac pre svojich divákov a predplatiteľov prichystali známe streamovacie služby, televízne stanice a kiná. Čo by vašej pozornosti rozhodne nemalo uniknúť?

Bohatá ponuka streamovacích služieb

Mnoho z filmovo-seriálových fanúšikov sa, aby nemuseli trpieť otravné reklamy či masy ľudí v kinosálach, spolieha pri výbere dobrého večerného filmu na streamovacie služby. Tie svoju ponuku každý mesiac obmieňajú a rozširujú, no a inak tomu nebude ani v marci.

Seriálové i filmové premiéry na HBO GO

Premiérové seriály i filmy sa objavia v knižnici čoraz populárnejšej streamovacej služby HBO GO, ktorá všetko, čo predplatiteľom ponúka, uvádza aj v českom dabingu či aspoň s českými titulkami.

S novou, treťou sériou bude pokračovať populárna sci-fi dráma Westworld, ktorá sa na obrazovky HBO i služby HBO GO vráti 16. marca. V pláne sú ale aj premiéry pomerne zaujímavých projektov a nielen z dielne HBO.

Breeders

Prvým z premiérových seriálov na HBO je novinka s názvom Rodičia (Breeders). V tejto úprimnej a neprikrášlenej komédii sa Paul a Ally snažia zvládnuť prácu na plný úväzok, starnúcich rodičov, hypotéku, rozpory medzi sebou aj nezávideniahodné prekážky, ktoré im do cesty kladie výchova ich dvoch malých detí.

V hlavných úlohách sa predvedie Martin Freeman (Sherlock) a Daisy Haggard. Prvá časť sa v knižnici HBO GO objaví 3. marca.

Dave

O dva dni neskôr, teda 5. marca sa na HBO objaví ďalší zaujímavý komediálny seriál, tentokrát o chlapíkovi, ktorému ťahá na tridsiatku a je presvedčený o tom, že je predurčený stať sa jedným z najväčších raperov na svete. Najskôr o tom však musí presvedčiť svojich najbližších priateľov, s ktorých pomocou možno potom presvedčí hoc aj celý svet.

V hlavnej úlohe tohto komediálneho seriálu uvidíme Davea Burda, Taylor Mislak, Christine Ko a Ginu Hecht.

Noughts + Crosses

Westworld nebude jediným sci-fi seriálom, ktorý HBO v marci ponúkne. Od 5. marca sa môžu diváci a predplatitelia tešiť aj na novinku s názvom Kruhy + kríže (Noughts + Crosses).

V centre diania tohto seriáluz dielne BBC je dvojica mladých ľudí – Sephy, ktorá je členkou černošskej vládnucej triedy a dcérou popredného politika, a Calluma, ktorý je predstaviteľom belošskej spodiny, niekdajších otrokov černochov. Obaja sú priateľmi od útleho detstva, no nič viac sa medzi nimi stať nemôže, pretože černosi a belosi sa do seba zamilovať nemôžu. Na pozadí predsudkov, nedôvery a masových nepokojov v uliciach Británie sa ale medzi Sephy a Callumom zrodí vášnivý vzťah, ktorý ich oboch dostane do veľkého nebezpečia. V hlavných úlohách tejto seriálovej novinky uvidíme Masall Baduza a Jacka Rowana.

DEVS

V seriáli DEVS vyšetruje mladá softwarová inžinierka Lily uzavretú divíziu rozvoja svojho zamestnávateľa, spoločnosť špičkových technológií so sídlom v Silicon Valley, ktorá je podľa nej zodpovedná za vraždu jej priateľa. Seriálový thriller uvedie HBO GO v dvoch premiérových častiach od 5. marca.

Fosse/Verdon

Na svoje si prídu aj milovníci binge-watchingu. Plná séria životopisnej drámy Fosse/Verdonová sa objaví v knižnici HBO GO 6. marca.

V ôsmich epizódách tento seriál predstaví päť desaťročí, v ktorých skúma jedinečný milostný vzťah medzi vplyvným režisérom a choreografom Bobom Fossem a jednou z najúspešnejších broadwayských tanečníc všetkých čias Gwen Verdonovou. V hlavnej úlohe sa predvedú Sam Rockwell a Michelle Williams.

The Plot Against America

6-dielna miniséria na motívy rovnomennej knižnej predlohy literárneho velikána Phillipa Rotha ponúka alternatívnu históriu USA počas 2. svetovej vojny. Zobrazuje vývoj udalostí z pohľadu chudobnej židovskej rodiny z New Jersey, ktorá sleduje politiciký vzostup slávneho letca a populistického rasistu Charlesa Lindbergha, ktorý sa chopí prezidentského úradu a nasmeruje USA k fašizmu.

Prvú časť tejto novej minisérie sa objaví v knižnici HBO GO 17. marca, každý ďalší týždeň potom pribudne jedna časť. V hlavnej úlohe uvidíme Zoe Kazan, Morgana Spectora, Winonu Ryder, Anthonyho Boylea a ďalších.

Z filmových noviniek, ktoré sa v knižnici HBO GO objavia, vyberáme live-action remake slávneho Levieho kráľa (The Lion King), pixarovku Toy Story 4, pokračovanie komiksovky Spider-Man s podtitulom Ďaleko od domova (Spider-Man: Far From Home), či historickú biografickú drámu s Keirou Knightley v hlavnej úlohe Colette: Príbeh vášne (Colette). Viac z marcovej ponuky filmov nielen na streamovacej službe HBO GO, ale aj vo vysielaní niektorých z ich kanálov, nájdete po kliknutí sem.

Seriálový Netflix

Streamovacia služba Netflix sa všetkým jej užívateľom vryla do pamäte ako producent tých najlepších seriálov. Okrem pokračovaní má Netflix na marec prichystané aj premiéry noviniek. Ktoré to sú, zistíte nižšie.

S novými sériami sa vráti (a nemal by vašej pozornosti uniknúť) animák pre dospelých Paradise PD (6. marec), turecký pôvodný projekt Netflixu s názvom The Protector (6. marca), komediálny seriál On My Block (11. marec), tajomná teenagerská dráma Elite (13. marec), historický juhokórejský seriál Kingdom (13. marec) či populárny Ozark (27. marec). Z noviniek vyberáme nasledujúce zaujímavé seriály:

Bloodride

13. marca bude mať premiéru projekt, ktorý zahraničné médiá označujú ako „nórsky Black Mirror“. Tvorcom je Kjetil Indregard, ktorý stál aj za úspešným seriálom Maniac.

Bloodride je antologickým projektom, ktorý vyrozpráva 6 jedinečných príbehov, pričom každý z nich bude zasadený vo svojom vlastnom temnom svete.

The Valhalla Murders

Premiéru počas tohto mesiaca absolvuje aj vôbec prvý islandský seriál. Ten predstaví príbeh detektíva z nórskeho Osla skrývajúceho svoju temnú minulosť. Teraz sa ale musí vrátiť na rodný Island, aby pomohol ambicióznej detektívke vyriešiť sériu vrážd, ktoré zrejme spáchala jedna a tá istá osoba. Netflix tento seriál uvedie 13. marca.

Feel Good

Kanadská komička Mae Martin zahviezdi a zahrá si samú seba v romantickom seriály Feel Good. Ten bude sledovať jej život v Londýne, kde sa snaží bojovať so závislosťou na drogách, no osud jej do života privedie aj ďalší problém – lásku. Zaľúbi sa totiž do ženy, ktorá nikdy predtým so ženou milostný vzťah nenadviazala. Túto novinku Netflix uvedie 19. marca.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker

Úspech mnohí veštia aj projektu nakrútenému podľa biografie spisovateľky A’Lelie Bundles, ktorý bude sledovať príbeh Madam C. J. Walkerovej, černošskej zakladateľke produktov na vlasy, ktorá sa stala prvou afroamerickou milionárkou.

V hlavnej úlohe tohto seriálu uvidíme oscarovú Octaviu Spencer (Čiernobiely svet), Tiffany Haddish, Blaira Underwooda, Garretta Morrisa či Billa Bellamyho. Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker Netflix v knižniciach všetkých predplatiteľov uvedie 20. marca.

Unorthodox

Knižnou predlohou je inšpirovaná aj ďalšia novinka, ktorá predstaví skutočný príbeh židovskej ženy. Tá sa rozhodne rozviesť so svojím manželom a utiecť pred vierou z Brooklynu do Berlína. Ambiciózny seriál Netflix uvedie 26. marca.

Z kina v marci nebudete chcieť odísť

Ak patríte skôr k fanúšikom premietania filmov v kinách, máme pre vás hneď niekoľko zaujímavých tipov, ktoré sú pre veľké plátna ako stvorené. Z marcového programu si vyberie naozaj každý.

Neviditeľný (The Invisible Man)

Marec v kinách odštartuje sľubne vyzerajúci sci-fi thriller nakrútený na motívy slávnej knižnej predlohy spisovateľa H. G. Wellsa. Film rozpráva príbeh Cecilie (hrá ju Elisabeth Moss zo seriálu Príbeh služobníčky), ktorá dlho žila s bohatým vynálezcom. Kým si však uvedomila, že žije pod jednou strechou so psychopatom, bolo už neskoro. Našťastie si uvedomí, že ak chce prežiť, musí utiecť, čo sa jej napokon aj podarí. Bývalý priateľ však jej odchod neuniesol, spáchal samovraždu a zrejme pod domnienkou zvráteného gesta jej odkázal celý svoj majetok. Teraz bohatá Cecilia sa tak cíti konečne bezpečne a užíva si peniaze – nie však dlho. Zdá sa totiž, že v jej blízkosti sa deje niečo, čo ani ona sama nedokáže vysvetliť a možnosti sú len dve – buď sa zbláznila alebo sa pri nej nachádza niekto, kto je doslova neviditeľný a snaží sa ju pripraviť o všetko, na čom jej celý život záležalo. Nadprirodzený thriller Neviditeľný má premiéru v slovenských kinách 5. marca.

V sieti (V síti)

Tri herečky, tri malé izby, 10 dní a 2458 potenciálnych sexuálnych maniakov – takto by sa dal v skratke zhrnúť nový dokumentárny experiment autorskej dvojice Barbora Chalupová a Vít Klusák.

Dokumentárny film V síti predstavuje tri dospelé herečky s detským vzhľadom, ktoré sa vydávajú na sociálne siete, aby v priamom prenose prežili skúsenosti 12-ročných dievčat online. V atrapách detských izieb si dopisujú a skypujú s mužmi, ktorí si ich na internete aktívne vyhľadali a oslovili. Drvivá väčšina z nich chce od troch žien/dievčat sex cez webkameru, posielajú im fotografie svojich penisov a odkazy na porno, dokonca ich aj vydierajú.

Nezvyčajný námet a výsledné dielo už stihlo rozpútať vášnivé diskusie a už teraz sa teší vysokým hodnoteniam. Ako to celé dopadlo, sa dozvieme v slovenských kinách od 5. marca.

Vpred (Onward)

Obľúbené štúdio produkujúce nádherné a prepracované animáky sa aj v tomto roku opäť pripomenie. Po minuloročnom úspechu Toy Story 4 teraz prišiel na rad na pôvodný námet. Animák Vpred opäť skombinuje dva prvky – pôsobivú animáciu a dvojzmyselný humor – aby sa pri návšteve kina nebavili len deti, ale aj ich rodičia.

Novinka od Pixaru nás zavedie do sveta fantázie, v ktorom sa predstavia dvaja elfovia-teenageri. Tí sa vydávajú na pozoruhodnú výpravu, aby zistili, či v ich svete zostala aspoň troška z toho magického. V slovenských kinách tento animák uvidíme od 5. marca.

Bloodshot

O napätie a akciu nebudú ukrátení v marci ani milovníci komiksoviek. Prvej filmovej adaptácie sa dočká komiks z dielne vydavateľstva Valiant Comics. Ústrednú postavu supervojaka Bloodshota stvárni Vin Diesel, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách prakticky neporaziteľný. Ako sa však Bloodshot zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila, mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň? To sa dozvieme v novom akčnom thrilleri v réžii menej skúseného režiséra Davea Wilsona (stál napríklad za réžiou pilotnej časti sci-fi projektu z dielne Netflixu Love, Death & Robots).

Okrem Diesela si v ambicióznom akčáku zahrajú aj Eiza Gonzalez (Baby Driver, Alita: Battle Angel), Sam Heughan (seriál Outlander), Toby Kebbell (seriál Servant, Fantastic Four, Kong: Skull Island) či Guy Pearce (Iron Man 3, Alien: Covenant, Memento). Do slovenských kín komiksovku prinesie distribučná spoločnosť Itafilm už 12. marca.

Radioactive

Uprostred mesiaca čaká milovníkov kinematografie aj ambiciózna životopisná dráma o azda najznámejšej vedkyni všetkých čias – Marie Curie. Jej podmanivý a nesmierne pútavý život plný objavov i životných tragédií stvárni herečka Rosamund Pike. V hlavných úlohách uvidíme aj mená ako Sam Riley, Anya Taylor-Joy a ďalší. Film má premiéru v slovenských kinách 19. marca.

Tiché miesto 2 (A Quiet Place: Part II)

Program vášho kina v marci osvieži aj očakávané pokračovanie úspešného hororu Tiché miesto. Dvojka bude pokračovať tam, kde skončil jej prvý diel a na scénu sa tak vrátia zostávajúci členovia rodiny Abottovcov, ku ktorým sa tentokrát pripojí aj záhadný neznámy.

O réžiu sa opäť postaral John Krasinski, ktorý si vo filme vďaka flashbackom opäť zopakuje aj svoju postavu z jednotky. O tom, že pôjde o naozaj napínavý kúsok presvedčili už zverejnené trailery. Tiché miesto 2 má premiéru v slovenských kinách 19. marca.

Služobníci

O priazeň divákov od 19. marca v kinách zabojuje aj nový slovenský film Služobníci, ktorý si svoju premiéru nedávno odbil na prestížnom filmovom festivale Berlinare a zožal pomerne veľký úspech.

Dráma z čias totalitného Československa predstaví príbeh dvoch študentov bohosloveckej fakulty, Michala a Juraja. Ich učitelia zo strachu pred zrušením kňazského seminára vychovávajú nových učencov do podoby vyhovujúcej komunistickej strane. Každý z mladých učňov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie alebo si zachová svoju vieru a stane sa predmetom tlakov zo strany ŠtB.

Mulan

Vo režime prerábok svojich známych animovaných filmov do hranej podoby aj naďalej zostáva štúdio Disney. To po úspechoch minuloročných hitov ako Leví kráľ (The Lion King) či Dumbo, konečne ukáže, ako bude vyzerať live-action legenda o čínskej hrdine Mulan. Aj v prípade tohto filmu vyzerajú upútavky naozaj sľubne a vzhľadom na úspech predchádzajúcich remakov, aj tu možno predpovedať nemalý úspech. V kinách snímku uvidíme od 26. marca.

Ďalšie filmy, ktoré sa oplatí vidieť v kinách: 3Bobule – 12. marec

Alchymická pec – 12. marec

Môj špión – 12. marec

Raj na zemi – 19. marec

Snežná hliadka – 19. marec

La Gomera – 16. marec

Mladý Ahme – 26. marec

Takmer dokonalé tajomstvá – 26. marec

Šarlatán – 26. marec

Premiéry v televíznom vysielaní

Nuda ale nebude hroziť ani pred televíznymi obrazovkami. V marci si milovníci gaučovej pohody budú môcť vychutnať nielen reprízy známych filmov, nové epizódy už zabehnutých a vysielaných seriálov a programov, ale aj množstvo premiér.

Kinopremiéry na JOJ-ke

Zaujímavé televízne premiéry známych filmov ponúkne vo svojom vysielaní počas nasledujúceho mesiaca slovenská komerčná dvojka – televízia JOJ. V jej vysielaní uvidíme napríklad rodinné fantasy Tajomstvo domu s hodinami (The House with a Clock In Its Walls) s Jackom Blackom a Cate Blanchett v hlavných úlohách. V programe sa tento film objaví už 7. marca, snímku režíroval známy tvorca hororov Eli Roth.

8. marca sa môžu diváci JOJky tešiť aj na mysterióznu drámu Moja sesternica Rachel (My Cousin Rachel) v hlavnej úlohe s Rachel Weisz, Samom Claflinom a Holliday Grainger. Milovníkov dobrodružných drám zas poteší snímka Hora medzi nami (The Mountain Between Us) s Idrisom Elbom a Kate Winslet v hlavných úlohách. Ten je na programe JOJky 14. marca.

Nepochybnými lákadlami ale budú česko-slovenská dráma Sklenená izba režiséra Juliusa Ševčíka nakrútená podľa rovnomenného románu Simona Mawera. Tú televízia JOJ odvysiela 15. marca, no tým najväčším bude premiéra komiksového megahitu Kingsman: Zlatý kruh (Kingsman: The Golden Circle).

Filmy pre náročnejších divákov na RTVS

Zahanbiť sa svojou programovou ponukou filmov nenechá aj verejnoprávna RTVS. Tá hneď v úvode mesiaca, konkrétne 2. marca, odvysiela slovensku drámu inšpirovanú skutočnými udalosťami – Ostrým nožom. Pozornosť ale odporúčame upriamiť aj na dve talianske komédie, ktoré sa taktiež objavia na Jednotke.

Tou prvou je snímka Babička v mrazničke o mladej reštaurátorke, ktorá má finančné problémy. S tými jej pomocnú ruku podala vlastná babka, ale, samozrejme, len do chvíle, kým sa nepoberie na onen svet. Claudia preto vymyslí plán, ako neprísť o babkin dôchodok a rozhodne sa jej smrť zatajiť a ukryť jej mŕtvolu v mrazničke. Všetko ide ako má, pokým sa mladá žena nezaľúbi do daňového úradníka. Bláznivú romantickú komédiu odvysiela RTVS na Jednotke 23. marca.

Druhou talianskou komédiou je snímka My a Giulia o trojici ľudí, ktorí sa rozhodnú postaviť svoj život opäť na nohy kúpou poľnohospodárskeho komplexu. Všetko ide ako má, kým sa ku ním nepridajú ďalší dvaja divní neznámí a kým k nim nepríde mafián požadujúci výkupné. My a Gulia odvysiela Jednotka 30. marca.

Priania milovníkov ťažších filmov splní Dvojka. V jej programe počas marca odporúčame taktiež dve snímky. Tou prvou je film Philomena s Judi Dench v hlavnej úlohe, ktorý RTVS odvysiela 13. marca. A druhým filmom, na ktorý sa oplatí upriamiť vašu pozornosť je snímka Studená vojna odohrávajúca sa v období budovania stalinovského Poľska. Studená vojna na minuloročných Oscaroch bojovala o tri sošky, napokon však nezískala ani jednu. Iné to bolo na filmových festivaloch ako Cannes IFF, Premios Goya, New York Film Critics Circle či na domácej poľskej scéne, kde si snímka odniesla niekoľko prestížnych cien. Tento film odvysiela Dvojka 20. marca.

Divácky obľúbený seriál na Epic Drama

Pre milovníkov dramatických seriálov tu máme aj jeden tip z televíznej stanice Epic Drama. Hit z tvorcovskej dielne uznávaného režiséra Roberta Zemeckisa s názvom Projekt Modrá kniha (Project Blue Book) sa od 19. marca vracia s druhou sériou desiatich epizód.

Na pozadí studenej vojny a atómovej éry sa odohráva tento napínavý seriál inšpirovaný skutočným programom Project Blue Book amerického letectva, ktorý bol zameraný na vyšetrovanie prípadov UFO. V centre diania stojí geniálny astrofyzik dr. J. Allen Hynek s kapitánom Michaelom Quinnom, ktorí sú zapojení do prísne tajného programu. Hynek sa pokúša objasniť sériu záhadných pozorovaní, čoskoro mu však dochádza, že sa ocitol uprostred rozsiahleho a nebezpečného pokusu o zakrytie pravdy, vďaka čomu sa on sám aj jeho najbližší ocitnú v nebezpečenstve.

Druhá séria seriálu Projekt Modrá kniha sa v programe kanálu Epic Drama objaví od 19. marca vždy vo štvrtok o 21:30.