Marvel univerzum sa čoskoro rozšíri: Takto budú vyzerať seriálové novinky Loki či WandaVision

Finále Super Bowlu tradične nepatrilo len športu, ale aj reklamám či produkčným filmovým spoločnostiam, ktoré najsledovanejší program vo vysielaní amerického televízneho priestoru využili na propagáciu svojich noviniek. Jednou zo spoločností, ktorá sa rozhodla fanúšikom ukázať svoje chystané novinky bol aj gigant Disney.

Ten v novembri 2019 vstúpil na trh streamovaného obsahu s vlastnou službou Disney+ a už po pár týždňoch bolo jasné, že doposiaľ najväčší hráč Netflix má solídneho konkurenta. To najlepšie z vlastnej tvorby však fanúšikov a predplatiteľov Disney+ ešte len čaká. Toho dôkazom je aj zverejnenie špeciálnej upútavky, ktorá teasuje chystané nové seriály zo sveta Marvel Cinematic Universe (MCU).

Seriály, ktoré nadväzujú na filmy

Disney tak zrejme bude mať po projekte The Mandalorian zo sveta Star Wars na konte ďalšie veľkolepé hity a pre fanúšikov marveloviek aj mimoriadne potrebné. Totiž zatiaľ, čo The Mandalorian bol len rozšírením sveta Hviezdnych vojen, trojica chystaných noviniek Loki, WandaVision a Falcon and the Winter Soldier budú s jednotlivými filmami MCU prepojené a budú ich dej dopĺňať.

Plnohodnotných trailerov sa zrejme dočkáme až neskôr, keďže aj premiéra dvoch z týchto projektov je naplánovaná na rok 2021, vďaka finále Super Bowlu a jeho exkluzívnym reklamným blokom, ale už teraz máme možnosť nahliadnuť, čo zhruba môžeme očakávať.

Teaser Disney+ ukázal všetky tri zo spomenutých chystaných projektov v jednej polminútovej upútavke a aj z toho mála možno dedukovať, že gigant na týchto seriáloch nešetril (a nebude šetriť). Video si môžete pozrieť nižšie.

Falcon and the Winter Soldier

Z trojice noviniek sa ako prvej dočkáme komiksovky Falcon and the Winter Soldier, z ktorej bolo v novom teaseri uverejnených najviac nových záberov. Dočkať by sme sa jej mali v auguste 2020 a divákov možno navnadí fakt, že za vytvorením a scenármi tohto projektu stojí Derek Kolstad zodpovedný za vznik úspešnej série John Wick.

Podľa informácií webu Coming Soon nás síce čaká len 6 epizód, no s pôvodným hereckým obsadením – uvidíme teda Anthonyho Mackieho (Falcon), Sebastian Stana (Winter Soldier) a aj nemeckého herca Daniela Brühla (Helmut Zemo), ktorí si zopakujú svoje úlohy známe z pôvodnej filmovej série.

Loki

Fanúšikmi azda najočakávanejší, je návrat Lokiho (Tom Hiddleston) vo vlastnom seriálovom projekte. Ten by mal byť úzko prepojený s chystaným pokračovaním snímky Doctor Strange s podtitulom In the Madness of Universe.

Za seriálom Loki bude stáť Michael Waldron (Rick and Morty), pozíciu režiséra zaujme Kate Herron. Veľa dejových detailov zatiaľ nie je známych, no ako predstaviteľ Lokiho, herec Tom Hiddleston, dávnejšie prezradil, v seriáli budeme sledovať obľúbeného zloducha cestujúceho naprieč časom a na rôznych historických udalostiach zanecháva svoj znateľný odkaz. Loki tak bude zrejme ovplyvňovať budúcnosť menením minulosti. Novinku Disney+ uvedie na jar 2021.

WandaVision

Vlastný seriál dostanú aj postavy Wandy Maximoff/Scarlett Witch a Visiona, ktoré vo filmovom svete MCU stvárnili Elizabeth Olsen a Paul Bettany. Seriálový projekt WandaVison odhalí a vysvetlí, ako sa Visionovi podarilo opäť ožiť po tom, čo zomrel v snímke Avengers: Infinity War.

Okrem Olsenovej a Bettanyho uvidíme aj Randalla Parka či Kat Dennings (známa zo sitkomu 2 Broke Girls), ktorú sme mohli vidieť v prvých dvoch častiach komiksovky Thor. Vo WandaVision by si mala zopakovať práve túto úlohu. Park sa zas prvýkrát objavil ako agent FBI Jimmy Woo v pokračovaní Ant-Man and the Wasp. Debut tohto projektu na Disney+ nie je známy ani približne, vidieť by sme ho ale mohli niekedy v roku 2021.