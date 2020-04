Fanúšikovia marveloviek dostali darček: Pokračovanie komiksovky Doctor Strange zrežíruje autor prvého Spider-Mana

Produkcie snáď všetkých chystaných budúcoročných (ale aj niektorých tohtoročných) filmových noviniek koronavírusová pandémia na čas pozastavila. Aj pracovníci filmového priemyslu však pracujú z domu a vyzerá, že naozaj vo veľkom. Svedčia o tom aj novinky z diania v zákulisí Hollywoodu, ktorý sa už vo veľkom pripravuje na obdobie po uvoľnení preventívnych opatrení. Tá najnovšia sa týka ostro sledovaného zákulisia príprav chystaných marveloviek.

Plánované tohtoročné premiéry filmov patriacich do 4. fázy konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) boli odsunuté na neskôr, pozastavené boli aj nakrúcania budúcoročných projektov. Toto ale neznamená, že sa na nových filmoch zo sveta MCU nepracuje, práve naopak.

Slávny Spider-Manov režisér na lodi MCU

Do merku fanúšikov komiksových filmov založených na predlohách vydavateľstva Marvel sa dostávajú všetky chystané projekty a najnovšie ním bolo aj pokračovanie nemenej úspešnej komiksovky Doctor Strange. To sa pod názvom Doctor Strange In the Multiverse of Madness dostane do kín budúci rok a jeho režisérom bude legendárny Sam Raimi, informuje o tom portál Unilad.

Pôvodne mal celý projekt režisérsky zastrešiť opäť Scott Derrickson, ten ale napokon od projektu odstúpil, kvôli kreatívnym nezhodám so štúdiami Disney a Marvel Studios. Druhý Doctor Strange ale dostane viac než adekvátnu náhradu v podobe človeka, ktorý Hollywoodu dodal tri vydarené komiksové adaptácie Spider-Mana v rokoch 2002 až 2007 s Tobeym Maguireom v hlavnej úlohe. Tie sa dočkali pochvalných reakcií divákov i kritikov, aj keď ich kvalita podľa niektorých diel od dielu mierne upadala. Raimiho Spider-Man však dodnes patrí k tým najlepším komiksovým adaptáciám aké kedy vznikli.

Budúcoročnú premiéru koronavírus priveľmi neovplyvní

Čo sa týka Derricksona, tak ten režíroval prvého Doctora Strangea a očakávalo sa, že na režisérskej stoličke aj napriek všetkému pobudne. Napokon ho ale nahradil Raimi a Derrickson zostane na poste výkonného producenta pokračovania. To by sa malo v kinách aj napriek súčasnej situácii objaviť od 4. novembra 2021, kde ho Disney posunulo z pôvodného májového termínu.

Raimi už so Strangeom „pracoval“

Raimiho meno na poste režiséra druhého Doctara Strange sa prvýkrát na pretras dostalo vo februári tohto roka, kedy štúdio Disney začalo náhradu hľadať. Nejde pritom o prvýkrát, kedy uznávaný režisér s pojmom Doctor Strange pracoval. Meno tohto superhrdinu sa totiž objavilo aj v jeho filme Spider-Man 2 v roku 2004. Zaujímavé však je, že samotná postava sa vo filme v „hmotnej podobe“ neobjavila a len sa v ňom spomína. Raimi to podľa portálu Comicbook považuje za príjemnú zhodu náhod. Doctor Strange zároveň patrí do režisérovej osobnej TOP 5 obaúľbených komiksových postáv, hneď za Spider-Manom či Batmanom.

Náhradu na režisérskej stoličke pochválil aj samotný Derrickson. „So Samom Raimim som pracoval. Je to jeden z najmilších ľudí akých vo filmovom priemysle poznám, ako režisér je pre mňa skutočnou žijúcou legendou. Je to naozaj skvelá voľba na réžiu Doctora Strangea,“ napísal na svojom twitterovom účte.

Snímka Doctor Strange In the Multiverse of Madness na scénu opäť privedie herca Benedicta Cumberbatcha. Okrem neho si v tomto filme zahrá aj Elizabeth Olsen (Scarlett Witch) či Benedict Wong, známy z prvého filmu, kde si zahral postavu s menom Wong.