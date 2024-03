Nové informácie o útoku v Moskve, mŕtvych je najmenej 40. V meste evakuujú ľudí, zrušili všetky podujatia

Piatková streľba v moskovskej koncertnej sále Crocus City Hall si vyžiadala najmenej 40 mŕtvych, oznámila Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB). Ruský telegramový kanál 112 udáva počet obetí 140, pričom však nie je jasné, koľko ľudí z tohto počtu podľa neho zahynulo. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov uviedol, že na mieste zasahuje až 70 záchranárskych tímov, informuje TASR.

Agentúra Reuters píše, že v sále zaútočili piati muži v maskáčoch vyzbrojení automatickými zbraňami. O piatich bradatých útočníkoch v čiapkach a s batohmi na chrbte informuje tiež ruský telegramový kanál Baza.

BREAKING:

🇷🇺Terrorist attack in Moscow

Automatic rifle fire inside the Crocus City Hall (music venue) in Moscow.

At least 3 people in camouflage opened fire. There are wounded, according to the correspondent of RIA Novosti.

pic.twitter.com/GYSSEBnlSg

— Megatron (@Megatron_ron) March 22, 2024