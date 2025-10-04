Nočný poplach v Prahe: Polícia riešila hrozbu dronov na letisku, anonymného volajúceho stále nedolapili

Ilustračná foto: Facebook/ Policie České republiky

Nina Malovcová
TASR
Polícia v piatok dostala anonymnú a neoverenú vyhrážku od anglicky hovoriacej osoby, ktorá následne zavolala znova.

Česká polícia v noci na sobotu nezaznamenala na Letisku Václava Havla v Prahe žiadne drony, oznámila polícia na sociálnej sieti X. Na tomto letisku zasahovala z dôvodu anonymných vyhrážok o blížiacich sa dronoch. TASR o tom informuje podľa správy serveru Novinky.cz.

Polícia v piatok večer oznámila, že dostala anonymnú a neoverenú vyhrážku od anglicky hovoriacej osoby, ktorá následne zavolala znova.

„V priebehu noci osoba ešte zavolala, avšak v ohlásených časom sme žiadne drony nezaznamenali. Opatrenia na letisku budú naďalej pokračovať, no s každou ďalšou hodinou je hodnovernosť informácie čoraz nižšia,“ uviedla polícia. Naďalej pátra po osobe, ktorá údajné drony nahlásila.

Do akcie sa zapojila polícia, armáda aj protidronová jednotka

Na letisku v piatok zasahovala polícia spoločne s armádou a do akcie sa preventívne zapojili aj ostreľovači, protidronová ochrana aj vrtuľník. Polícia bola pripravená okamžite uzavrieť vzdušný priestor v prípade, že by sa správy o dronoch potvrdili.

Incidenty s dronmi pri európskych letiskách v posledných dňoch zaznamenali napríklad v Belgicku, Dánsku, Nemecku či Nórsku.

