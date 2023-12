Nikto ich nemá rád: Toto je 10 najnenávidenejších seriálových postáv v histórii televízie

Každý jeden rozprávaný príbeh má svojich hrdinov a zloduchov. S niektorými sa stotožníme, s inými nie. Niektoré postavy v príbehoch máme radi, iné nenávidíme kvôli ich charakterom. Týchto 10 postáv má spoločnú jednu vec: patria medzi najnenávidenejšie postavy vo svete televíznych seriálov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by ste zo všetkých seriálov, ktoré ste kedy videli, mali vybrať najhoršiu postavu, ktorá by to bola? Používatelia webu Ranker, ktorý zostavuje rôznorodé rebríčky vo svete popkultúry, v tom majú jasno.

Nedávno sa portál rozhodol dať dohromady práve zoznam najnenávidenejších postáv histórie televíznych seriálov a výsledkom je nasledujúca desiatka.

Zrejme nikoho neprekvapí, že na popredných miestach sú najmä zloduchovia z fantasy seriálu Hra o tróny (Game of Thrones). Čo už ale prekvapí, je seriál Sopranovci, či titulný hrdina obľúbeného kresleného detského seriálu známeho aj z vysielania slovenskej televíznej stanice pod názvom Volám sa Kajo (Caillou).

Kompletný rebríček si môžete pozrieť nižšie, no môže sa stať, že sa v dňoch po vydaní nášho článku jednotlivé pozície aj mierne obmenili. Keďže Ranker funguje na aktuálnych hlasovaniach, k dnešnému dňu Top 10 vyzerá nasledovne:

#10 Janice Soprano (The Sopranos)

#9 Guvernér (The Walking Dead)

#8 Shou Tucker (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

#7 Cersei Lannister (Game of Thrones)

#6 Todd Alquist (Breaking Bad)

#5 Livia Soprano (The Sopranos)

#4 Skyler White (Breaking Bad)

#3 Caillou (Caillou)

#2 Ramsey Bolton (Game of Thrones)

#1 Joffrey Baratheon (Game of Thrones)