Navodia vám tú správnu atmosféru a zahrejú vás: Toto je 15 najobľúbenejších vianočných filmov na Netflixe

Streamovacie služby už postupne prechádzajú do vianočného módu a vo svojich knižniciach začali ponúkať tematický obsah. Samozrejme, niektoré filmy z nich ani nezmizli, len boli pred zrakom predplatiteľov schované. S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka sa ale Netflix, HBO Max či Disney+ a mnohé ďalšie platformy predháňajú v tom, kto prinesie najpútavejší obsah. Predplatitelia najväčšej spomedzi streamovacích služieb už ale, zdá sa, svojich 15 favoritov majú.

Aké vianočné filmy budú predplatitelia streamovacej platformy Netflix počas sviatkov sledovať najviac? To nedávno zistili pomocou sledovania dát vyhľadávania v spoločnosti RANT Casino.

Najobľúbenejšie vianočné filmy na Netflixe

Základom bolo 20 vianočných filmov v knižnici Netflixu, ktoré mali na portáli IMDb najlepšie hodnotenia používateľov a divákov. Následne boli analyzované výsledky počtov vyhľadávaní daného filmu. Z dát bol neskôr vytvorený 15-miestny rebríček vianočných filmov z dielne Netflixu, ktoré patria medzi najpopulárnejšie a počas tohtoročných Vianoc budú patriť medzi najsledovanejšie.

Na prvom mieste skončila snímka Noelin denník (The Noel Diary) z minulého roka, ktorá je v priemere každý mesiac vyhľadávaná až 117 400-krát. Je o spisovateľovi, ktorý sa vracia naspäť do svojho rodného mestečka, aby usporiadal pozostalosti po svojej nebohej matke. Objaví však tajný denník, ktorý ho dostane na neočakávané chodníčky.

Druhé miesto obsadila snímka Sviatočné rande (Holidate), ktorá taktiež zožala veľa diváckej priazne. V hlavných úlohách sa predstavujú Emma Roberts a Luke Bracey, ktorí si vo filme sľúbia, že budú svojimi „plus jednotkami“ na rôznych spoločenských podujatiach. Nezáväzná dohoda ale postupne začne prerastať v niečo vážnejšie.

Tretím najobľúbenejším vianočným filmom na Netflixe je snímka Vianoce s tebou (Christmas with You). Hlavnou hrdinkou je popová hviezda, ktorá si potrebuje trošičku oddýchnuť od kariérnych zhonov a hlavne hľadá inšpiráciu pre vianočný hit. Stretne sa preto s mladou fanúšičkou, aby jej splnila veľké prianie a vďaka tomu konečne nájde lásku. Kompletný rebríček nájdete pod článkom.

Top 15 najobľúbenejších vianočných filmov na Netflixe:

#1 The Noel Diary

#2 Holidate

#3 Christmas with You

#4 Love Hard

#5 The Christmas Chronicles

#6 Single All the Way

#7 The Princess Switch

#8 El Camino Christmas

#9 A Christmas Prince

#10 Scrooge: A Christmas Carol

#11 Christmas Ingeritance

#12 Klaus

#13 Operation Christmas Drop

#14 Let It Snow

#15 Holiday in the Wild

Tlačová správa