Nielen Kanye West, deje sa to aj u nás: Aj tieto známe slovenské hviezdy mali vysoké politické ambície

Záver víkendu priniesol v médiách po celom svete veľmi (ne)prekvapivú správu. Za amerického prezidenta bude v najbližších voľbách kandidovať známy raper a celebrita s veľkým vplyvom, Kanye West. Niekoho správa možno prekvapila, on však túto skutočnosť teasoval už niekoľko rokov predtým. V nedeľu 5. júla sa napokon stala skutočnosťou.

Kanye však nie je jedinou celebritou, ktorá kedy mala vysoké politické ambície a vzhľadom na súčasnú situáciu v USA by sa pokojne mohlo stať, že by prezidentské voľby aj mohol vyhrať (aj keď veríme, že sa nič také nestane).

Každopádne, ambície presadiť sa v odvetví politiky mali (a stále aj majú) aj celebrity či rôzne inak známe osobnosti na Slovensku. Ktoré naprieč rokmi občanov najviac prekvapili? Vybrali sme šesticu tých osobností, ktoré neašpirovali len na prezidenta, ale aj na nižšie posty v domácej politike či v Europarlamente.

Nora Kabrheľová

Meno známej podnikateľky z Pereša je zrejme medzi prvými, ktoré sa každému vybavia pri slovnom spojení „celebrity a politika“. Nora (kedysi) Mojsejová mala vysoké politické ciele s vlastnou stranou Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej. Tento politický subjekt však nebol vôbec jej prvou snahou dostať sa do parlamentu.

Ešte v roku 2002 pod priezviskom Kašaiová kandidovala vo voľbách do NR SR za stranu HZDS. Tento pokus sa však skončil neúspechom. A rovnako to dopadlo aj s jej stranou, ktorá v roku 2011 vznikla transformáciou zo strany Aliancia nového občana (ANO) Pavla Ruska.

SSS – NM získala vo voľbách v marci 2012 len 1,22 % (31 159 hlasov), čo bolo fiasko, za ktoré sa hanbila aj samotná líderka strany Nora Mojsejová. Tá totiž predvolebným prieskumom neverila a dúfala, že jej strana dosiahne omnoho väčší výsledok. Sklamanie prišlo veľmi rýchlo.

Kampaň líderky a celej strany bola postavená aj na pamätných videách, ktoré Nora za pomoci vtedajšieho manžela Braňa Mojseja nakrúcala doma vo vile na Pereši. V nich kritizovala všetkých a všetko – od politických rivalov, cez zle nastavený a nefunkčné systémy v krajine, až po celebritných kolegov a otravných novinárov. Servítku si pred ústa nedávala a snažila veci pomenúvať pravými menami. Žiaľ, nevydalo a tak rýchlo, ako zhasla Mojsejovej politická kariéra, tak padla aj jej celebritná kariéra a manželstvo s Braňom, ale o tom nabudúce.

Martin Jakubec

Za predsedu Bratislavského samospraváneho kraja (BSK) v roku 2017 kandidoval aj autor šlágrov Martin Jakubec. Skúšal to pritom na viaceré posty, všetky pokusy však skončili napokon neúspechom.

V komunálkach získal len 0,7 % hlasov (hlasovalo zaňho len 1219 oprávnených voličov). O rok neskôr to skúšal na post starostu obce Hrubá Borša (získal 9,1 % hlasov) a o ďalší rok neskôr, teda v roku 2019, chcel kandidovať aj na post hlavy štátu. Podarilo sa mu dokonca vyzbierať viac ako 21-tisíc podpisov, no kandidatúra sa napokon nepodarila, pretože nedosiahol potrebný vek na to, aby kandidovať mohol, čo vlastne aj dopredu vedel.

Čo stojí za neúspechom Martina Jakubca v slovenskom politickom živote je zrejme každému jasné. Rozhodne tomu ale nepomohlo aj priznanie, že rokoval s Marianom Kotlebom o prípadnej budúcej spolupráci, či zdieľanie súhlasných názorov Vladimíra Mečiara, o ktorom hovorí ako o otcovi slovenského národa.

Martin Daňo

Kapitola sama o sebe. Novinár a YouTuber Martin Daňo sa preslávil najmä svojimi videami a nezvyčajnými novinárskymi praktikami. V politike sa pritom angažoval viackrát, vždy to však skončilo neúspechom.

V roku 2014 neúspešne kandidoval ako líder strany Právo a spravodlivosť do Europarlamentu. V rovnakom roku tiež aj za primátora rodného mesta Humenné, kde mu ale kandidatúru mesiac pred voľbami zrušil Okresný súd kvôli pochybnostiam o podpise kandidáta na listine, ktorou súhlasil s kandidatúrou.

V roku 2019 kandidoval aj za Prezidenta SR, pričom návrh na kandidatúru nedoložil potrebnými 15 000 podpismi, ale len 16 podpismi poslancov NR SR. Napokon skončil po prvom kole volieb na 9. mieste so ziskom 11 146 hlasov (0, 53 %)

Gabriela Drobová

Vlnu nielen diskusií, ale aj posmeškov na svoju osobu musela pretrpieť aj slovenská dramaturgička, televízna producentka a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.

Tá sa rozhodla kandidovať na post prezidentky SR a svoju kandidatúru ako nezávislá kandidátka ohlásila v septembri 2018. Vlna posmeškov sa na ňu valila najmä na sociálnych sieťach, kde občania Slovenska vyjadrovali názory, že ak môže kandidovať ona, môže prakticky hocikto. Dalo sa však viac-menej očakávať, že záujem o jej osobu na poste prezidentky Slovenska bude viac než nízky.

Napokon 31. januára 2019 oznámila, že kandidovať nebude. Dôvodom bol nízky záujem podporovateľov, ktorý bol prakticky nulový.

Peter Šťastný

Politická kariéra zlanárila aj mnohých športovcov. V roku 2004 bol zvolený za poslanca do Europarlamentu aj Peter Šťastný, kam kandidoval za stranu SDKÚ-DS. Tu sa ale kariéra slávneho hokejistu končí, aj keď isté ambície ešte mal. Zvažoval kandidatúru za prezidenta v roku 2014, napokon sa však tohto cieľa vzdal.

Ibrahim Maiga

Do politiky vstúpil v roku 2019 aj spevák a herec Ibrahim Maiga, keď v máji toho roku viedol kandidátku mimoparlamentnej strany Priama demokracia do Eurovolieb. Samozrejme, jeho ambície sa napokon tiež stretli neúspechom a do EP zvolený nebol. Čo stálo za neúspechom, snáď pripomínať netreba.