Netradičný slovenský film je hitom na Netflixe: Slováci ho v húfoch pozerajú, no nie sú z neho nadšení

Slováci si na Netflixe po novom obľúbili krimi triler z domácej produkcie s názvom Fentasy. Dostali ho až do rebríčka sledovanosti Top 10 filmov streamovacej služby v našich končinách. Ich hodnotenia však nie sú úplne pozitívne.

Fentasy je snímka z režisérskej dielne Samuela Vičana a Anastasie Hoppanovej a ukazuje ústrednú hrdinku Sofiu, ktorá obľubuje divoké večierky okorenené zakázanými látkami. So svojím priateľom, ktorý je amatérsky chemik, vstúpi do sveta vlastného biznisu. Ich droga môže mať hrozivé následky, dokonca sa do toho zapletie ruská mafia…

Zaujímavé je, že film je inšpirovaný skutočnými udalosťami na Slovensku spred viac ako desiatich rokov. V hlavných úlohách môžete vidieť Kristínu Kanátovú a Davida Švehlíka.

Medzi Slovákmi patrí medzi najpozeranejšie

Na Netflixe sa snímka aktuálne nachádza medzi Slovákmi na štvrtom mieste sledovanosti a v rebríčku Top 10 sa drží už šiesty deň po sebe. No vyzerá to tak, že chúťky divákov úplne neuspokojila a na ČSFD jej svieti slabé hodnotenie 49 %.

„Keď som po hodine sledovania zistil, že reálne ubehlo len 35 minút, chcel som sa trochu zabiť,“ stojí v jednej z recenzií. Viacerí snímke vyčítajú, že aj keď má len 85 minút, vlečie sa.

No našli sa aj ľudia, ktorí na filme našli pozitívne stránky. „Je to relatívne slušne napísané, je to viac menej slušne zahrané, je to rozhodne slušne natočené,“ zhodnotil ďalší z divákov. No pokračoval menej optimisticky. „Avšak, nie je v tom nič, čo by sme vopred nečakali, alebo čo by film dokázalo predať na medzinárodnom festivale ako niečo skutočne zaujímavé, čo prezentuje slovenskú kinematografiu.“

V každom prípade ide o zaujímavý slovenský počin, ktorý ak vás zaujal, nevynechajte.

