Netflix seriálu The Witcher verí. Objednal si hraný spin-off, odohrávať sa bude o 1200 rokov skôr

Streamovacia služba Netflix priniesla fanúšikom popkultúrneho fantasy fenoménu Zaklínač (The Witcher) potešujúce správy. K hlavnému seriálu si objednala prvý hraný spin-off, ktorý nazrie do minulosti celého príbehu.

The Witcher: Blood Origin je názov novej 6-dielnej série, ktorá bude prequelom k úspešnému fantasy kultu Zaklínač. Známa streamovacia služba Netflix o tom informovala prostredníctvom svojich sociálnych, píše web Deadline.

1200 rokov do minulosti

Blood Origin sa bude odohrávať 1200 rokov pred hlavnou dejovou líniou, ktorú rozpracoval autor pôvodnej knižnej predlohy Andrzej Sapkowski v siedmich častiach literárnej predlohy. Z tej vychádza aj seriál z dielne Netflixu.

V novom spin-offe sa dozvieme viac o úplne prvom zaklínačovi, zistíme, ako vyzeral Kontinent pred tým, než sa po ňom prechádzali goulovia a upíri, spoznáme tiež svet Elfov v časoch, keď ich ešte ľudia nevyháňali do lesov a bližšie uvidíme magickú udalosť, počas ktorej sa ríše všetkých bytostí spojili.

Hlavným tvorcom chystaného seriálu bude Declan de Barra, ktorý pracoval aj na scenári k Zaklínačovi a známy je aj vďaka seriálom The Originals (spin-off k The Vampire Diaries) či Iron Fist (tiež produkcia Netflixu v spolupráci s Marvel Studios).

„Ako dlhoročný fanúšik fantasy, som viac ako nadšený, že budem môcť rozpovedať príbeh s názvom The Witcher: Blood Origin,“ povedal v oficiálnom vyjadrení de Barra. „Už keď som prvýkrát Zaklínača čítal, mal som v hlave otázku, ako asi vyzeral svet Elfov pred kataklizmatickým príchodom ľudí? Vždy som bol fascinovaný vzostupom a pádom civilizácií, ako veda, objavy a kultúra prekvitali tesne pred týmto pádom,“ vysvetlil.

Tvorcovia pôjdu naslepo

Výkonnou producentkou seriálového prequelu bude tvorkyňa hlavnej série Lauren Schmidt Hissrich. Tvorcovia si však budú musieť celý príbeh vymyslieť po svojom, keďže k nemu knižné predlohy neexistujú.

„Je skutočne vzrušujúce, že sa svet Zaklínača – tak, ako to bolo plánované od začiatku – rozširuje. Verím, že toto celé privedie ešte viac fanúšikov k mojim knihám,“ povedal o chystanom spin-offe autor pôvodnej knižnej predlohy Sapkowski.

Oficiálny dátum premiéry zatiaľ známy nie je. Netflix aktuálne pracuje na výrobe druhej série Zaklínača, ktorá by mala mať premiéru niekedy v roku 2021. Produkcia tej bude prebiehať aj na území Slovenska.

The Witcher: Blood Origin pritom nie je jediný spin-off, ktorý Netflix k Zaklínačovi pripraví. Vo výrobe je aj animovaný film The Witcher: Nightmare of the Wolf, ktorého by sme sa mali dočkať skôr, ako plánovanej druhej série Zaklínača. Viac o tomto filme sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.