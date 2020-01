Čakanie na druhú sériu Zaklínača sa výrazne skráti. Netflix potvrdil, že pracuje na ďalšom projekte

Prvá séria seriálovej adaptácie kultového fantasy Zaklínač (The Witcher) sa na Netflixe stala obrovským hitom. To koniec-koncov potvrdili aj nedávno zverejnené výsledky sledovanosti, ktorými sa obľúbená streamovacia služba pochválila. Na druhú sériu si ale fanúšikovia seriálového spracovania budú musieť počkať až do roku 2021. No bez príbehov zo sveta Zaklínača nezostanú úplne – Netflix totiž pre všetkých pripravil veľké prekvapenie.

The Witcher: Nightmare of the Wolf je názov nového anime filmu, ktorý by sa na Netflixe mal objaviť ešte pred premiérou druhej série seriálového Zaklínača. Tá by mala mať premiéru, kvôli náročnosti produkcie, až v roku 2021. Netflix sa ale rozhodol, že dlhú pauzu medzi sériami vyplní jedinečným projektom.

Najskôr sa o výrobe anime filmu len špekulovalo, napokon ho samotná streamovacia služba potvrdila na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.

„Špekulácie sú pravdivé, nový príbeh zo sveta Zaklínača je vo výrobe. Anime snímka The Witcher: Nightmare of the Wolf nás vezme opäť na Kontinent, kam mieri nová veľká hrozba,“ uvádza sa v oficiálnom príspevku Netflixu na Twitteri.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

— NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020