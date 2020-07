Netflix má na konte ďalší hit. Táto snímka bude jedným z najsledovanejších filmov v jeho histórii

Vyzerá to tak, že streamovacia služba Netflix bude opäť prepisovať svoje štatistiky. Akčná novinka s Charlize Theron v hlavnej úlohe to má slušne našliapnuté na titul jedného z najsledovanejších pôvodných filmov, ktoré vyšli z produkčnej dielne Netflixu. Vyplýva to zo štatistík, s ktorými sa streamovací gigant pochválil na sociálnych sieťach.

Akčná novinka s názvom The Old Guard v hlavnej úlohe s obľúbenou Charlize Theron je v knižniciach predplatiteľov necelý mesiac, už teraz je však jasné, že sa stane jedným z najsledovanejších pôvodných filmov na Netflixe.

Ako streamovacia služba informovala na svojom profile na sociálnej sieti Twitter, novinka už teraz je medzi Top 10 najúspešnejšími projektami, za ktorými Netflix stojí. Už teraz je však isté, že pokorí hranicu 72 miliónov účtov, ktoré si film pozreli v priebehu prvých štyroch týždňoch dostupnosti. To ale nie je jediný rekord, ktorý si novinka inšpirovaná rovnako úspešnou komiksovou predlohou pripíše.

The Old Guard je zároveň vôbec prvým filmom v Top 10 najsledovanejších, za ktorými stoji černošská režisérka. Gina Prince-Bythewood tak bude prvou režisérkou v rebríčku divácky úspešných snímok Netflixu.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.

The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m

— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 18, 2020