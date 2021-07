Ešte sme nevideli druhú, už sa hovorí o tretej sérii: Kedy na Netflixe uvidíme ďalšie pokračovania Zaklínača?

Streamovacia služba Netflix nechce nič nechať na náhodu a s prípravami úspešného fantasy projektu The Witcher a jeho tretej série nezaháľa. Keďže nakrúcanie druhej série vo výraznej miere ovplyvnila celosvetová pandémia, čo predĺžilo aj čakanie na jej premiéru, chce sa poistiť a mať hotové scenáre ešte túto jeseň.

Premiéru ešte nemala ani druhá séria, no už sa pomaly začalo s prípravami na produkciu tretej. Stremovací gigant Netflix svoj nový hit Zaklínač (The Witcher) nakrútený podľa slávnej knižnej série rozhodne nechce zanedbávať a prípravu nových častí berie zhurta.

Tvorcovia už pracujú na nových dieloch Zaklínača

Podľa najnovších správ už totiž tím tvorcov začal popri postprodukčných prácach na druhej sérii pracovať aj na scenároch k tretej, píše web Edna.cz.

Zatiaľ čo diváci už netrpezlivo očakávajú príchod nových častí, ktorých premiéra je naplánovaná na december, tvorcovia už myslia dopredu. Tretia séria pritom ešte oficiálne Netflixom ani nebola potvrdená, no tvorcovia veria, že pôjde v tomto prípade len o formalitu a dostanú ju. Ak teda pôjde všetko podľa plánu, scenáre k ďalším epizódam by mali byť hotové niekedy na jeseň tohto roku.

Nie je však jasné, kedy by sa mohlo začať s nakrúcaním. Štáb je totiž aktuálne vyťažený aj prípravami a nakrúcaním minisérie The Witcher: Blood Origin. Výroba tohto 6-dielneho projektu by mala potrvať zhruba do novembra až decembra tohto roku, a potom by sa tím mohol pustiť do nakrúcania tretej série Zaklínača.

Kedy 3. sériu uvidíme?

Samozrejme, všetky plány ale ešte môže ovplyvniť viacero faktorov. Tým najhlavnejším je vývoj situácie ohľadom pandémie. Časovo vyťažený je aj predstaviteľ hlavnej postavy, herec Henry Cavill. Toho totiž tento rok čaká nakrúcanie pokračovania filmu Enola Holmes 2 a snímky Argylle. Na rok 2022 sa upísal filmu The Rosie Project, čo znamená, že k nakrúcaniu nových častí Zaklínača sa dostane až v druhej polovici budúceho roka.

Vzhľadom na všetky premenné by sme sa tak tretej série Zaklínača mohli dočkať opäť až o dva roky, teda niekedy v decembri 2023.

Netflix sa ale aktuálne sústredí na propagáciu blížiacej sa premiéry druhej série. Tá je naplánovaná na 17. decembra 2021. Prvý trailer bol na sociálnych sieťach zverejnený len pred pár týždňami, pozrieť si ho môžete nižšie.