Netflix opäť testuje užitočnú funkciu vo svojom prehrávači. Pomôže najmä nerozhodným divákom

Aj keď je streamovacích služieb na trhu niekoľko, nepochybným kráľom medzi nimi je Netflix. Obľúbená služba má desiatky tisíc hodín obsahu určeného pre každého. Ako si však z tak bohatej ponuky vybrať to najvhodnejšie?

Tí, ktorí už kúzlu Netflixu a jemu podobných služieb prepadli, si už zvykli, že ponuka na nich býva pomerne pestrá. Niekedy až tak, že divák má pocit, že si z nej jednoducho nevie vybrať. Preto sa streamovacie služby snažia svoj ponúkaný obsah pre predplatiteľov rôzne prispôsobovať. Okrem rebríčkov obľúbenosti, navrhovania podobných seriálov podľa žánrov či platených článkov na zahraničných weboch teraz ale Netflix pripravuje celkom inú novinku. Tou má byť možnosť náhodného prehrávania, informuje web Unilad.

Tlačidlo „shuffle“ je aktuálne vo fáze testovania a nie je dostupné pre všetkých, ale len pre vybraných užívateľov Netflixu na rôznych trhoch. Prostredníctvom tejto funkcie nerozhodným divákom prehrá akýkoľvek obsah, samozrejme, od začiatku, aby im tak pomohol s rozhodovaním. Veľa predplatiteľov totiž mnohokrát tápa v tom, čo si má z bohatej ponuky vybrať, aby nepozerali zas to isté, čo už videli.

Nejde ale o žiadnu novinku. Funkciu náhodného prehrávania obsahu už Netflix testoval v aplikácii určenej pre smart TV ešte minulý rok. Tentokrát ju testuje opäť. Všimli si to podľa portálu New York Post samotní užívatelia streamovacej služby. Ako hovorca Netflixu webu prezradil, ide o druhú fázu testovania tlačidla.

Ako zároveň web Unilad podotkol, nie je isté, či sa „shuffle“ stane pevnou súčasťou obľúbenej streamovacej platformy. Najskôr sa totiž budú vyhodnocovať výsledky jeho využívania samotnými užívateľmi Netflixu.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0

— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020