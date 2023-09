Netešte sa na biele Vianoce: El Niño prinesie povodne, na toto sa pripravte túto zimu

Nepredvídateľné počasie a predpovede, z ktorých sa mnohým prevracia žalúdok, nás počas uplynulých letných týždňov poriadne potrápili. Extrémne horúčavy strieda nepríjemný chlad, no zdá sa, že na podobné výkyvy a meteorologické extrémy si budeme musieť skrátka zvyknúť – budú totiž novým normálom aj kvôli globálnemu otepľovaniu. S koncom letných prázdnin a príchodom nového školského roka mnohých zaujíma, ako bude vyzerať tohtoročná zima.

Aktuálne predpovede ale nevyzerajú veľmi priaznivo. Prvé prognózy na blížiacu sa zimu priniesol prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook známy slovenský klimatológ a meteorológ Jozef Pecho. Ten tvrdí, že zatiaľ sa nie je na čo tešiť.

Problémové El Niño

Odvoláva sa pritom na fenomén El Niño, ktorý ovplyvňuje aj počasie na Slovensku, čoho svedkami sme mohli byť aj počas uplynulých letných týždňov. Ako uviedol vo svojom príspevku na facebooku, El Niño sa v tomto roku vyvíja neobvykle rýchlo a bude silné.

„Vyplýva to z najnovších prognóz americkej NOAA a európskeho centra ECMWF. To, že teplá fáza ENSO nastúpila tak skoro, je priamy dôsledok rýchlo sa otepľujúcich oceánov (a atmosféry), ktoré sú v súčasnosti o viac ako 0,5 °C teplejšie ako v roku 1997 (98), kedy sme mali historicky zatiaľ najsilnejšie El Niño,“ uviedol.

Budú Vianoce zasnežené?

Tropické horúčavy nám v lete nedávali vydýchnuť a zdá sa, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. El Niño totiž bude ovplyvňovať počasie na takmer celej planéte aj počas zimných mesiacov. Podľa Pechovej analýzy tak môžeme na zimu so snehom viac-menej zabudnúť. Zrážky síce budú, no viac dažďové a priniesť môžu do niektorých oblastí aj povodne.

„Prognostické modely sa tiež zhodujú v tom, že tohtoročné El Niño ovplyvní počasie takmer na celej planéte vrátane strednej Európy, kde možno očakávať teplejšiu a na zrážky bohatšiu zimu 2023/24. To isté veľmi pravdepodobne bude platiť aj o nasledujúcom roku 2023 (povodne),“ uviedol Pecho.

Tohtoročná zima tak bude zrejme opäť teplejšia než minuloročná a pripraviť sa treba na všetko. Predovšetkým ale na to, že bielych Vianoc sa ani tento rok nedočkáme.