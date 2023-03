Nepozerajte ho pred spaním, odkazujú diváci: Ľudia zostali v šoku z nového hororu na Netflixe, nechápu čo to videli

V rebríčku Top 10 najsledovanejších filmov na Netflixe už niekoľko dní nájdete prakticky po celom svete aj horor s názvom The Strays, ukazuje Flixpatrol. Poriadne vykoľajil niektorých divákov a po jeho dopozeraní sú zaskočení z toho, čo práve videli. Ďalší však nešetria kritikou.

Zaplietol divákom hlavy

Britský horor The Strays pochádza z dielne režiséra Nathaniela Martella-Whitea a ukazuje hlavnú hrdinku, do ktorej života vstúpi dvojica cudzincov.

A už ako môžete vidieť v traileri, spôsobia jej poriadne psychotické stavy a obrátia život naruby. Nechýba však prekvapivé rozuzlenie, ktoré mnohých zaskočilo.

Nechápu, čo to videli

Ako to už pri tomto type filmov býva, na internete sa rozprúdila búrlivá diskusia a ľudia na Twitteri začali zverejňovať svoje domy po dopozeraní.

„Práve som dopozerala film The Strays a okamžite som prišla na Twitter, aby som sa dozvedela, čoho som sa to stala, do pekla, svedkom,“ zdôverila sa šokovaná diváčka. A viacerí v komentároch s ňou tieto pocity zdieľali tiež.

„Ak túžite v noci dobre spať, nepozerajte The Strays tesne pred spánkom,“ upozornila ďalšia. Iná z diváčok sa po zhliadnutí dokonca priznala s tým, že sa bojí o život.

Niektorých zaujal, ďalších ani nie

Mnoho reakcií súvisí práve s koncom filmu, ktorý vám, samozrejme, nebudeme prezrádzať. Ak vás zaujal, urobte si vlastný názor.

Aj tu však platí, že rozdelil divákov do dvoch kategórií. Kým niektorých dostal, ďalší sa mu rozhodli udeliť slabé hodnotenia. Aktuálne mu na ČSFD svieti rozporuplných 36 % a na databáze IMDb 4,7/10.