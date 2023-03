Mladé panny znásilňoval a bodal skrutkovačom, najmladšia mala iba 9 rokov: Šialenému vrahovi obete lákala manželka

Predstierala, že hľadá cestu a o pomoc poprosila mladé dievča, ktoré ochotne nastúpilo k nej do dodávky. Divadielko však pokračovalo a cestou zastavili „náhodnému“ mužovi, ktorému sa pokazilo auto. Ten následne dievča znásilnil a brutálne zavraždil — približne takto vyzeralo vyčíňanie manželskej dvojice, ktorá po sebe nechala možno až niekoľko desiatok obetí.

V článku sa dozviete aj: akou šialenou dohodou sa Fourniret a Olivier dali dokopy;

akým trikom Olivier lákala mladé obete;

aké brutálne skutky na nich Fourniret páchal;

vďaka akej náhode sa ho podarilo chytiť;

koľko obetí mohli po sebe zanechať;

akú úlohu v tom zohrala Olivier.

Dali sa dohromady netradičným spôsobom

Michel Fourniret sa svojimi brutálnymi činmi a povesťou stal najznámejším sériovým vrahom Francúzska, uvádza Mail Online. A svojho času aj celej Európy. Pri ich páchaní mal aj komplica. Presnejšie povedané, nalákať dievčatá, ktoré následne znásilnil a chladnokrvne zavraždil, mu pomáhala jeho v poradí tretia manželka Monique Olivier.

Fourniret sa narodil 4. apríla 1942 v mestečku na severovýchode Francúzska, informoval portál Teraz. Počas svojho života slúžil vo francúzskej armáde, ale pracoval napríklad aj ako elektrikár či inšpektor v škole. Olivier bola zdravotná sestra.

Vzťah tejto dvojice začal skutočne netradične. Spoznali sa v 80. rokoch, kedy mal Fourniret už so zločinmi skúsenosť. Dokonca si práve v tom čase odpykával trest vo väzení za sexuálne napadnutie. Podal inzerát, v ktorom hľadal niekoho na komunikáciu. A ako už asi správne tušíte, ozvala sa mu práve Olivier.

Súhlasila, že mu bude pomáhať lákať mladé panny

Fourniret sa jej zdôveril o svojich chúťkach. Zatiaľ čo iných by to odstrašilo, ona so šialeným nápadom súhlasila — ak zabije jej manžela, ona mu pomôže jeho plány zrealizovať. K tomu prvému síce nedošlo, no druhá časť tejto dohody sa naplnila. Keď sa Fourniret dostal z väzenia, s Olivier sa stretli, začali spolupracovať a pomáhala mu lákať mladé panny, ktoré následne zneužil a zabil.

BBC opisuje, že Fourniret páchal svoje zločiny v rokoch medzi 1987 až 2001. Dvojica postupovala podľa istého vzorca. Koncom roka 1987 Olivier oslovila istú 17-ročnú Isabelle Laville, ktorá sa práve vracala domov zo školy. Olivier ako žena pôsobila dôveryhodne a Laville pravdepodobne nemala žiaden dôvod, prečo mať obavy. Bola to však chyba.

Olivier a Fourniret si pripravili divadielko, ktoré pred dievčaťom dokonale zahrali. Ona sa tvárila, že potrebuje pomôcť s cestou, a preto Laville oslovila o pomoc. Tá nastúpila do jej dodávky. Cestou však „náhodou“ zastavili Fourniretovi, ktorý predstieral, že sa mu pokazilo auto. Ako vysvetľuje BBC, dievča nebolo náhodnou obeťou, ale mali ju vopred vyhliadnutú. Situácia sa zvrtla a Fourniret dievča znásilnil priamo v dodávke a následne ju pripravil o život. Mail Online spomína, že jej pozostatky našli až v roku 2006.

Tento scenár zopakovali viackrát a neskôr bol pri tom prítomný aj ich syn, ktorého Olivier vozila so sebou. Roky plynuli a obetí pribúdalo. Podľa informácií Mail Online, jednou z nich sa stala aj 20-ročná študentka Joanna Parrish. Podľa správ BBC, Parrisch v roku 1990 uniesli, bola znásilnená a prišla o život uškrtením. Jej telo objavili v miestnej rieke. O život tiež prišla 20-ročná Fabienne Leroy, ktorú Fourniret navyše aj zohavil.

Náhodou sa dostali k obnosu peňazí