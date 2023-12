Nebyť tejto kultovej vianočnej komédie, Sám doma by nikdy nevznikol. Prekvapí vás, prečo

Vianočné komédie Sám doma (Home Alone) a Vianočné prázdniny (National Mapoon´s Christmas Vacation) k najkrajším sviatkom roka neodmysliteľne patria. Čo však možno prekvapí, nebyť jednej, druhá by pravdepodobne nevznikla. A ak aj áno, zrejme by sa tak enormného úspechu nedočkala.

Obe spomínané vianočné komédie vznikli zhruba v rovnakom období a obe dosiahli v kinách vynikajúce finančné výsledky. Je ale zaujímavé, že nebyť jedného rozhodnutia, Sám doma by pravdepodobne nevznikol, píše portál Collider. Za všetko môže súhra náhod, ktorá spôsobila, že napokon vznikli obe komédie, bez ktorých si dnes vianočné sviatky v televízii predstaviť prakticky ani nevieme.

Režisér Sám doma pôvodne pracoval na Vianočných prázdninách

Režisér Chris Columbus patrí dnes medzi ostrieľaných režisérov, ktorý okrem prvých dvoch dielov Sám doma režíroval napríklad aj prvé dve filmové adaptácie románov o Harrym Potterovi. A zrejme by sa nedostal ani k nim, nebyť veľkého úspechu vianočných komédií s Macaulay Culkinom v hlavnej úlohe. Poďme ale pekne na začiatok.

Rodiny McCallisterovsov a Griswoldovcov sú slovenským divákom veľmi dobre známe. Čo je však už menej známym faktom, je to, že práve režisér Sám doma mal pôvodne pracovať na vianočnom príbehu o Griswoldovcoch.

V období, keď sa začal hľadať režisér tohto filmu, bol Columbus prakticky na mizine, keďže jeho predchádzajúci projekt Heartbreak Hotel bol prepadákom. Všetkých to prekvapilo, lebo s debutom Adventures In Babysitting prerazil a mnohí mu veštili sľubnú kariéru. Tá ale bola po prepade druhého filmu vážne ohrozená.

S hlavnou hviezdou si nerozumel

Znovu postaviť na nohy ho mala práve komédia Vianočné prázdniny. Všetko ale pokazili prvé stretnutia s hlavnou hviezdou úspešnej filmovej série, hercom Chevym Chasom. Ako Columbus dávnejšie v rozhovore pre portál Yahoo! News prezradil, Chase sa k nemu „správal ako ku špine“.

Ako jeho práce na projekte pokračovali, bolo to podľa Columbusa len horšie, a celé to preňho začalo byť toxické, až sa odhodlal k radikálnemu kroku. Zavolal producentovi a scenáristovi filmu – Johnovi Hughesovi, že od projektu cúva, a to aj za cenu, že bude bez práce.

„Neexistuje, že by som tento film dokončil. Viem, že tú prácu potrebujem, ale s týmto chlapíkom skrátka pracovať nemôžem,“ napísal podľa svojich slov Hughesovi.

Dostal druhý scenár, z ktorého spravil kultový hit

To, že z Vianočných prázdnin napokon cúvol, sa ale ukázalo ako výnimočne dobré rozhodnutie. Naskytla sa mu príležitosť, ktorú by mnohí označili ako „jedinečnú“ a „životnú“. Hughes mal totiž v talóne ešte jeden scenár s príbehom o chlapcovi, ktorého rodičia počas Vianoc nedopatrením zabudnú doma. No a zvyšok už fanúšikovia poznajú.

Sám doma sa stal jedným z najväčších vianočných kinohitov filmovej histórie a na vrchole rebríčka najzárobkovejších filmoch sa držal 12 po sebe nasledujúcich týždňov. Celosvetovo zarobil 476 miliónov dolárov a dodnes je druhou najzárobkovejšou komédiou všetkých čias.

No a ak ste si mysleli, že „otec Griswold“ na vine nebol, tak Columbus nebol jediný, kto sa naňho sťažoval. Herec Chevy Chase bol viacerými spolupracovníkmi označovaný ako človek, s ktorým sa nesmierne ťažko pracuje. Ako píše Collider, problém s ním mal napríklad kolega Bill Burray len pár minút pred živým vstupom v legendárnej komediálnej šou Saturday Night Live. Nepriateľský bol aj pri nakrúcaní komediálneho seriálu Community. Z rasistických narážok a vtipov ho obvinil kolega z rovnakého seriálu, herec Donald Glover a aj showrunner seriálu Dan Harmon.