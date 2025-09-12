Nebezpečný strelec je stále na úteku, FBI ponúka obrovskú odmenu: Zverejnili video, za informácie dostanete 100-tisíc

Americké úrady ďalej pátrajú po strelcovi, ktorý zabil pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Na tlačovej konferencii vo štvrtok večer miestneho času (v noci na piatok SELČ) zverejnili video zachytávajúce útek podozrivého z miesta streleckého útoku a požiadali verejnosť o pomoc pri jeho identifikácii.
Dosiaľ dostali už vyše 7000 potenciálnych stôp a tipov, najviac od vyšetrovania bombového útoku počas Bostonského maratónu v roku 2013. TASR o tom informuje podľa servera stanice BBC. Kirk (31) bol zabitý jediným výstrelom z diaľky zo strechy budovy počas jeho stredajšieho vystúpenia na univerzitnom podujatí v meste Orem v štáte Utah.
Útočník je stále na úteku
Útočníka sa ani po viac než 24 hodinách od streľby nepodarilo identifikovať a je na úteku. Úrady už predtým zverejnili niekoľko fotografií, na ktorých je muž v čiernom tričku s dlhým rukávom, šiltovkou, so slnečnými okuliarmi a s ruksakom.
Na novom videu vidieť, ako podozrivý beží po streche budovy, odkiaľ padol výstrel, skáče na zem a uteká do zalesnenej oblasti. Podľa úradov pri tom zanechal viaceré stopy. „Bez pomoci verejnosti nemôžeme vykonávať svoju prácu,“ vyhlásil na tlačovej konferencii guvernér Utahu Spencer Cox.
V týchto chvíľach sa podľa neho na štátnej aj federálnej úrovni spracúva „veľa forenzných dôkazov“. Cieľom je, aby v tomto prípade bol uplatnený trest smrti, uviedol a vyzval verejnosť, aby pokračovala v zasielaní obrazových materiálov Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Boj s dezinformáciami na internete
Cox súčasne upozornil na obrovské množstvo dezinformácií, ktoré o udalosti kolujú na internete aj prostredníctvom „ruských a čínskych“ automatizovaných účtov na sociálnych sieťach, a naliehal na ľudí, aby ich ďalej nešírili. FBI za informácie vedúce k dolapeniu páchateľa ponúka odmenu 100 000 dolárov (približne 92-tisíc eur).
Vyšetrovatelia zatiaľ verejne neuviedli žiaden prípadný motív. Momentálne skúmajú možné stopy po útočníkovi vrátane odtlačku dlane a topánky nájdených v blízkosti miesta činu, aj pušku skrytú v uteráku v zalesnenej oblasti v blízkosti cesty, ktorou podľa nich strelec unikal. Zbraň a munícia sú podrobované forenznej analýze.
Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stal sa tiež vplyvnou politickou silou medzi mladými republikánmi a bol stálou postavou na pôde univerzít, kde vyvolával niekedy búrlivé diskusie o spoločenských otázkach, napísala agentúra AP. Trump mu posmrtne udelí najvyššie civilné vyznamenanie USA, Prezidentskú medailu slobody.
