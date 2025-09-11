Temný moment pre Ameriku, povedal Trump: Kirk je podľa neho mučeník. Strelca sa stále nepodarilo dolapiť, zadržaného pustili

Nina Malovcová
TASR
Mučeník podľa Trumpa, obeť politickej vraždy podľa guvernéra.

Americký prezident Donald Trump v stredu označil svojho zastreleného podporovateľa Charlieho Kirka za „mučeníka za pravdu“ a zároveň zaútočil na „radikálnu ľavicu“ s tvrdením, že jej rétorika prispela k smrti tohto konzervatívneho aktivistu.

TASR informuje na základe správy agentúry AFP. „Radikálna ľavica už roky prirovnáva úžasných Američanov ako Charlie k nacistom a najhorším masovým vrahom a zločincom na svete,“ povedal Trump vo videu zverejnenom na jeho platforme Truth Social.

Kritika radikálnej ľavice a prísľub zákroku

„Tento druh rétoriky je priamo zodpovedný za terorizmus, ktorý dnes v našej krajine vidíme, a musí sa okamžite skončiť,“ dodal a zároveň prisľúbil, že voči zodpovedným zakročí. Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je aktuálne stále na úteku.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) predtým v stredu informoval o zadržaní osoby podozrivej z podielu na atentáte. Táto osoba však bola po výsluchu prepustená a po podozrivom strelcovi sa naďalej pátra. Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Trump: Temný moment pre Ameriku

Tridsaťjedenročný Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.

„Toto je temný moment pre Ameriku,“ povedal ďalej Trump. „Moja administratíva nájde každého jedného z tých, ktorí prispeli k tomuto zverstvu a k inému politickému násiliu, vrátane organizácií, ktoré ho financujú a podporujú,“ dodal.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že jediná guľka, ktorá Kirka zasiahla do krku a zabila ho, prišla zo strechy kampusu a vystrelil ju páchateľ oblečený v čiernom, pričom išlo o cielenú vraždu, dodáva AFP.

Zadržaný podozrivý bol prepustený

Osobu, ktorú zadržali pre podozrenia zo zapojenia do stredajšieho atentátu na pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v americkom štáte Utah, po výsluchu prepustili na slobodu. Na platforme X to uviedol riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel, ktorý predtým o zadržaní podozrivého informoval, píše TASR podľa správy agentúr AFP a DPA.

„Osoba vo väzbe bola po výsluchu orgánmi činnými v trestnom konaní prepustená. Naše vyšetrovanie pokračuje a v záujme transparentnosti budeme informácie naďalej zverejňovať,“ uviedol Patel. Tamojší predstavitelia potvrdili, že vo väzbe sa aktuálne nenachádza žiadna podozrivá osoba a pátranie naďalej pokračuje.

Úrady potvrdili cielený útok

Úrady v Utahu vychádzajú z toho, že išlo o cielený útok na Kirka, ktorého doposiaľ neznámy strelec zabil jedinou ranou do krku počas prejavu na podujatí v areáli univerzity v meste Orem. Jeho smrť neskôr oznámil americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Predstavitelia štátu Utah predtým spresnili, že útočník mal na sebe tmavé oblečenie a na Kirka strieľal zo vzdialenosti zo strechy kampusu. Kirka zasiahol jedinou ranou do krku. Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Jeho zastrelenie označil republikánsky guvernér štátu Utah Spencer Cox za „politickú vraždu“, cituje AFP. „Toto je temný deň pre náš štát. Je to tragický deň pre náš národ. Chcem jasne povedať, že ide o politickú vraždu,“ povedal Cox novinárom. Do Utahu plánuje vo štvrtok odcestovať aj americký viceprezident J.D. Vance, ktorý mal ku Kirkovi i jeho kampani blízko, uvádza stanica CNN.

