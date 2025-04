Navštívili sme reštauráciu Heydučka z Na nože, toto bola slabina. Slovenský miliardár patrí medzi najbohatších ľudí zeme

Opäť tu máme koniec týždňa a čas na bilancovanie. V osobnom živote by si to mal každý vyriešiť sám, ale čo sa týka nášho portálu, je to jednoduchšie. Stačí si prejsť tento sumár týždňa, v ktorom nájdete naše PREMIUM články, ktoré stoja za to, aby neunikli vašej pozornosti.

František precestoval celú zem

Sú ľudia, ktorí si celý rok šetria, aby mohli zájsť v lete na týždňovú dovolenku niekam k moru. Potom sú ľudia, ako je František Fujdiak. Napriek náročnej diagnóze si užíva život a cestovanie plnými dúškami. Navštívil všetky európske metropoly, videl každý z moderných divov sveta, dokonca sa dostal aj na koniec sveta a vydal sa aj po stopách Hodvábnej cesty.

Naša redaktorka Františka poriadne vyspovedala a on jej ochotne prezradil všetko o svojom cestovaní, o navštevovaní divov sveta či o tom, ako sa pozrel až na „koniec sveta“.

Viac sa dozviete v rozhovore: František precestoval celú zem, pozrel sa aj na koniec sveta: V tejto krajine sa stôl prehýbal pod jedlom za 5 eur

Kotlárovo správanie je neakceptovateľné

Peter Kotlár pred niekoľkými týždňami prezentoval výsledky analýzy, ktorá má podľa neho dokazovať škodlivosť očkovania. Odborná verejnosť sa okamžite postavila proti a kritizovala jeho závery.

Epidemiologička Alexandra Bražinová hovorí, že nič z toho, čo Kotlár prezentuje, nie je pravda. „Pán Kotlár nemá na tieto tvrdenia žiadne vedecké dôkazy a šíri tak neoverené informácie, ktoré znepokojujú a zneisťujú ľudí,“ upozorňuje.

V rozhovore pre interez vysvetľuje, prečo sú Kotlárove tvrdenia nesprávne a nebezpečné, hovorí, ako funguje schvaľovanie liečiv, respektíve vakcín, či by sa ľudia zaočkovaní proti COVID-19 mali obávať o svoje zdravie, ale i to, čo môže spôsobiť pokles zaočkovanosti na Slovensku.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Epidemiologička Bražinová: Kotlárovo správanie je neakceptovateľné. Zaočkovanosť klesá a hrozí, že budeme opäť umierať.

Odvrátená stránka trblietok

Asi sa zhodneme na tom, že ak sa vám vrecúško s trblietkami raz vysype, potom ich navôkol nájdete hádam aj o rok. Sú síce pekné, ligotavé a niečo v nás priťahujú, ale povedali by ste, čo všetko za nimi stojí?

Ich vznik je dokonca spájaný s vývojom atómovej bomby a aj dnes sa vyrábajú množstvom rôznych spôsobov, pričom každý má svoju nepeknú stránku. Asi každému zídu na um mikroplasty, avšak je toho ďaleko, ďaleko viac.

Viac o nich sa dozviete tu: Temná stránka obľúbených trblietok: Ich ligotavá krása je spojená s atómovou bombou a trpia pre ne deti

Vodí ľudí po ľadovci na Islande

22-ročný dobrodruh vyrastal priamo pod Tatrami a raný život prežil v Tatranskej Lomnici. Jerguš Michelčík dnes pracuje na Islande ako horský sprievodca a aj tzv. „glacier guide“ — čo znamená, že ľudí sprevádza aj po ľadovcoch.

Naša redaktorka ho vyspovedala v rámci jeho zaujímavej práce a prezradil jej, ako sa k nej vlastne dostal, ktorí turisti sú najhorší, alebo to, na čo si treba na ľadovci dávať najväčší pozor. Prišla reč aj na platy či na to, ako to funguje so zásobovaním a stravou na odľahlom mieste na Islande.

Viac sa dozviete v rozhovore: Jerguš ušiel z Tatier na Island, vodí tam ľudí po ľadovcoch: Dá sa zarobiť aj 7-tisíc eur mesačne, potraviny nám vozí kamión

Šialený kult

Skupinka ľudí známa ako Zizians je ukážkou toho, ako málo stačí k tomu, aby sa situácia veľmi škaredo zvrhla. To, čo začínalo ako priateľstvo a delenie sa o podobné názory a záujmy, skončilo brutálnou smrťou najmenej šiestich ľudí.

Redaktorku tento kult zaujal a pozrela sa naň bližšie. Zakladateľkou skupiny, ktorá je v médiách známa ako Zizians, je 34-ročná transrodová osoba Jack Lasota (blízki ju poznali pod prezývkou Ziz, preto skupina okolo nej získala pomenovanie Zizians). To by asi nebol problém, ak by však tento kult nezačal vraždiť ľudí.

Kto ale vlastne Zizians sú? To sa dozviete tu: Vražedný vegánsky kult chcel zachrániť svet: Ľudí označil za mäsožravé monštrá a upírov, zabil najmenej 6 osôb

Ani po mesiacoch nevieme, čo dýchame

Naftalén, acenaftylén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perylén. Všetky tieto látky sa majú nachádzať v ovzduší, ktoré denne dýchajú obyvatelia mesta Zvolen. Najhoršie však je, že doteraz nevedia, z čoho tieto látky pochádzajú a kto takéto znečistenie zapríčinil.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí o „takzvanom znečistení“ a inštitúcie či kontrolné úrady sa hrajú na mŕtvych chrobákov, ktorých analýzami sa nič nezistilo, nepotvrdilo, no ani nevyvrátilo. My sme sa na situáciu pýtali poslankyne mesta Zvolen a ekoaktivistky Denisy Záchenskej.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Poslankyňa a aktivistka Denisa upozornila na situáciu vo Zvolene: Ani po mesiacoch nevieme čo dýchame, minister to zľahčuje.

Marketér Kuna

Majiteľa slovenskej natívnej reklamnej platformy Engerio Filipa Kunu ste mohli zachytiť na sociálnych sieťach s jeho virálnymi videami.

Naša redaktorka sa ho pýtala na tvorbu obsahu, na reklamy, rovnako tiež na to, ako budovať osobnú značku. Z tvorby obsahu, na ktorú je naozaj odborník, následne prešli do témy sebarozvoja a k svojmu „tajnému“ receptu na úspech.

Viac sa dozviete v inšpiratívnom rozhovore tu: Marketér Filip Kuna: Stačia tri tipy a aj bez peňazí môžete budovať svoju značku. Túto chybu opakujú začínajúci podnikatelia

Prvý slovenský miliardár

Forbes každoročne ohlasuje rebríček najbohatších ľudí planéty. Nikoho neprekvapí, že mu kraľujú Elon Musk, Jeff Bezos či Mark Zuckerberg. Medzi miliardárov sa však radia aj Slováci. Patrí medzi nich aj Ivan Chrenko.

Na 2110. priečke najbohatších ľudí (a na druhom mieste, čo sa Slovenska týka) sa umiestnil Ivan Chrenko. Hodnota jeho majetku siaha približne k 1,6 miliarde dolárov. Kto vlastne ale 57-ročný Chrenko je a ako zbohatol? Na to sa pozrela naša redaktorka a priniesla odpovede na otázky, ktoré vás o ňom zaujímajú.

Viac o Ivanovi Chrenkovi sa dozviete tu: Stal sa prvým slovenským miliardárom, možno ste o ňom nikdy nepočuli: Tento muž patrí medzi najbohatších ľudí planéty

Juan zo Španielska žije v Bratislave

Súčasná situácia na Slovensku mnohých prinútila zvažovať, či tu naozaj chcú zostať aj do budúcnosti. Na druhej strane sú ale ľudia, ktorí sa sem prisťahovali zo zahraničia a rozhodli sa okúsiť život napríklad v Bratislave. Radí sa medzi nich aj 38-ročný Juan, ktorý nám prezradil, čo si myslí o cenách, bezpečnosti či byrokracii u nás.

Našej redaktorke prezradil, čo sa mu na Bratislave páči, čo si myslí o Slovákoch, ale priznal aj to, čo sa mu nepáči alebo čo mu u nás najviac chutí.

Viac sa dozviete v rozhovore tu: Juan sa prisťahoval zo Španielska na Slovensko: Bratislava je priateľské low cost mesto, toto ma najviac prekvapilo

Kto zarába na Herohero?

Platformu Herohero využíva drvivá väčšina popredných influencerov a podcasterov. Obľúbenosť si získala najmä vďaka jednoduchému používateľskému prostrediu, jednotnému predplatnému, respektíve jasne nastaveným pravidlám z hľadiska obsahu či vyplácania odmien. Kto zo slovenských tvorcov tam zarába najviac?

Obsah na Herohero pridáva hneď niekoľko zaujímavých slovenských osobností a ponuka je tak z hľadiska prevedenia a tém pomerne rôznorodá. Predplatitelia majú na výber exkluzívne nezostrihané verzie rozhovorov, predĺžené verzie podcastových relácií či dokonca obsah, ktorý nikde inde nenájdu a tvorcovia ho nahrávajú výlučne na túto platformu.

Pravdou je, že v porovnaní s Českou republikou u nás predáva najmä dráma, kontroverzia či zákulisné šoubiznisové príbehy. Pozreli sme sa na to, kto si najlepšie zarobí, ale aj na to, kto má najviac predplatiteľov.

Celý článok si môžete prečítať tu: Zarobia aj viac ako 20-tisíc eur mesačne, lákajú na zaujímavých hostí či drámu. Týmto Slovákom sa na Herohero darí.

Boli sme v Heydučke

Štvrtá séria obľúbeného formátu televíznej šou Na nože je v plnom prúde a diváci si mali možnosť pozrieť už jej 6. epizódu. Šéfkuchár Martin Novák v nej zavítal do reštaurácie Heydučka, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy. Majiteľ už od úvodu avizoval, že bojujú s nízkou návštevnosťou.

Náš redaktor sa bol v reštaurácii pozrieť a vyskúšal tiež ponúkané jedlá. Tie mu chutili, aj keď jedlo označil za niečo, čo nevynikalo, ale neurazilo. Z podniku odchádzal s dobrými dojmami, avšak bolo tu niečo, čo nehodnotil ako ideálne.

Viac sa dozviete tu: Boli sme v reštaurácii Heydučka z emotívnej epizódy šou Na nože. Chutný obed nás nestál ani 30 eur, toto nebolo ideálne