HBO Max končí, nahradí ho nová streamovacia služba. Vieme, kedy sa zmena dotkne aj Slovákov

Spoločnosť Warner Bros. Discovery mala včera veľký deň. Na tlačovej konferencii oficiálne predstavila svoje plány na najbližšie obdobie. A už čoskoro dôjde na americkom teritóriu k veľkej zmene. HBO Max ako streamovacia platforma zanikne a nahradí ju nová. Ponúkne ešte viac obsahu a mnoho lákavých noviniek.

Už 23. mája 2023 populárna streamovacia služba HBO Max zanikne a jej miesto zaujme nová. Volať sa bude jednoducho Max a ponúkne obsah, ktorý sme doposiaľ mohli sledovať na jej predchodcovi aj s ďalšími bonusmi, ktoré pribudnú vďaka zlúčeniu s platformou Discovery+, píše web Collider. Informácie o zlúčení služieb a vzniku jednej veľkej boli včera prezentované na tlačovej konferencii spoločnosti Warner Bros. Discovery. Novinky prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti David Zaszlav.

Predplatitelia sa majú na čo tešiť

Pôjde o novú éru streamovacej platformy, veľa sa zmení, no k lepšiemu. Projekt služby Max je vyústením veľkého obchodu, kedy spoločnosť Warner Bros. kúpila Discovery. Predplatiteľov v Spojených štátoch amerických a postupne aj v ďalších krajinách vrátane Slovenska a Českej republiky tak čaká veľké migrovanie používateľských účtov do nového prostredia.

Ako bolo uvedené na včerajšej tlačovej konferencii, prechod z HBO Max na Max sa spoločnosť posnaží uľahčiť čo najviac. Pre existujúcich zákazníkov sa prakticky nič nezmení – zmena prebehne 23. mája automaticky a nezmení sa ani cena mesačného predplatného. Vo vynovenej streamovacej službe budú zachované používateľské profily, všetky nastavenia, história a veľa ďalšieho. Používatelia by si tak prakticky nemali nič všimnúť – len viac obsahu a zmenu vizáže knižnice.

Nová forma predplatného

Pribudnú ale aj novinky. Tou najväčšou je nová forma lacnejšieho mesačného predplatného. To bude stáť Američanov len 9,99 dolárov, no strpieť budú musieť reklamy. Predplatné Max Ad Light, ako ho v prezentácii nazvali, umožní sledovať obsah naraz na dvoch zariadeniach, no limitovaná bude kvalita streamovaného videa.

Pre nových i existujúcich predplatiteľov sú ale nepochybne najzaujímavejšie informácie o ponúkanom obsahu. Okrem toho, čo už poznáme z HBO Max, pribudne na Max aj tvorba z dokumentárnych kanálov Discovery a aj mnohé ďalšie novinky, ktoré exkluzívne pre novú platformu vzniknú.

Najväčším lákadlom bude v budúcnosti, rovnako na tlačovke predstavený, hraný seriál Harry Potter, o ktorom si môžete viac prečítať v našom článku.

Nové seriály Game of Thrones aj The Big Bang Theory

Okrem toho ale bola predstavená aj ďalšia seriálová novinka zo sveta Game of Thrones. Prequel seriál s názvom A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight sa bude odohrávať storočie pred udalosťami Game of Thrones.

Tešiť sa môžeme aj na štvrtú sériu krimi seriálu True Detective, ktorá ponesie názov True Detective: Night Country. V hlavných úlohách sa predstaví Jodie Foster a Kali Reis. Ďalšou ohlásenou novinkou je politická dráma s Kate Winslet v hlavnej úlohe s názvom The Regime. Hviezdnym obsadením prekvapí aj novinka The Sympathizer s Robertom Downeym Jr. v hlavnej úlohe, ktorý si tu zahrá až 4 odlišné postavy.

Prekvapením sú aj ďalšie plánované seriálové novinky, ktoré boli počas tlačovej besedy predstavené. Fanúšikovia sitkomu The Big Bang Theory sa môžu tešiť na nový seriál z tohto univerza, ktorý vzniká pod taktovkou pôvodného tvorcu Chucka Lorrea.

Hororové seriálové novinky aj kinohity

Svoj seriál dostane aj frančíza Gremlins. Tá sa vráti na obrazovky v animovanom prequel projekte s názvom Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Prekvapením ale je aj televízny seriál vychádzajúci z frančízy The Conjuring (V zajatí démonov), ktorý vytvorí Peter Safran a James Wan bude výkonným producentom projektu. Reč bola aj o prequeli hororu It (To), ktorý sa pod názvom Welcome to Derry taktiež na platforme Max objaví.

Nová služba sľubuje, že Warner Bros. Discovery ju bude aj naďalej využívať ako exkluzívny priestor na premiéru veľkých filmov, ktoré najskôr poputujú do kín a po čase sa objavia v knižnici tejto platformy. Podobný model funguje celkom úspešne aj na aktuálnej variácii služby, teda na HBO Max. Z pohodlia domova si tak budú predplatitelia môcť pozrieť očakávané trháky ako Barbie, Dune: Part Two, The Flash či pokračovanie oscarovky Joker: Folie á Deux.

Zmena sa dotkne aj Slovákov

Samozrejme, ešte raz dodávame, že všetky tieto zmeny sa 23. mája dotknú len amerického teritória, kde migrácia z HBO Max na Max prebehne najskôr. Ako nám uviedla PR manažérka spoločnosti HBO Max EMEA, Pavla Brožková, HBO Max zanikne aj na slovensko-českom trhu. Nebude to však hneď.

„V budúcom roku bude táto platforma spustená aj v Európe. Na detaily spojené s európskym uvedením si ale budeme musieť ešte počkať,“ povedala Brožková pre interez.sk.

Niečo podobné sme tu už ale so streamovacou platformou HBO mali v roku 2021. Vtedy sa migrovalo z platformy HBO GO na HBO Max. Služba vtedy ponúkla viaceré novinky, podobne ako to bolo pri vzniku HBO Max v Spojených štátoch. Je teda možné predpokladať, že podobne ako v USA bude prechod o rok vyzerať aj na slovensko-českom trhu.