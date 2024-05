Kim Čong-un „každý rok vyberá 25 panien“ do svojho háremu, tvrdí utečenka zo Severnej Kórey. Vysvetlila, ako to vyzerá

Na internete sa preslávila hlavne vďaka videu z konferencie One Young World, kde v roku 2014 vystúpila s dojemným prejavom odhaľujúcim detaily o náročnom živote obyvateľov Severnej Kórey. Podľa jej slov má existovať hárem Kim Čong-una, do ktorého sú každoročne vyberané nové krásne dievčatá. Správu priniesol portál The Sun.

Dievčatá sú podľa slov aktivistky vyberané pre ich fyzické atribúty, mladý vek a príťažlivosť, no aj na základe politickej lojality k režimu. Tie najkrajšie dievčatá z najlojálnejších rodín následne vstupujú do súkromného háremu samotného vodcu, kde majú „privilégium“ slúžiť jemu a jeho straníckym priateľom.

Z procesu sú vyradené tie panny, ktorých členovia rodiny opustili krajinu, rovnako ako tie, ktoré majú časť rodiny na území Južnej Kórey. Pri tomto procese prehľadávajú zástupcovia Kim Čong-una dokonca aj zadné priestory škôl a školské dvory, aby sa uistili, že ich pozornosti neušlo žiadne pekné dievča. Dokonca i samotnú Park mali takto vybrať hneď dvakrát po sebe, no po kontrole jej rodinného statusu ju z procesu vyradili.

Pochybnosti o severokórejskej aktivistke

Yeonmi Park ako verejná aktivistka vystupuje už viac ako 10 rokov. Za tento čas stihla napísať knihu, v ktorej dopodrobna opísala hrôzy tyranského režimu. Pravidelne sa zúčastňuje verejných a politických debát, v ktorých komunikuje o hrôzach, ktorými prešla.

Existuje však i mnoho ľudí, ktorí aktivistku spochybňujú a obviňujú ju z nafukovania pravdy a vymýšľania príbehov za účelom zviditeľnenia sa. Washington Post napríklad upozorňuje na to, že aktivistka (ktorá tvrdí, že pochádzala z tých najhorších pomerov) počas života v krajine vlastnila importovaný japonský tovar a tašky od Chanel.

YouTuber Philip DeFranco tiež upozorňuje na obrovské nezrovnalosti v jej príbehoch. Notorickým príkladom je príbeh, v ktorom musela Park so sestrou v 11 rokoch chodiť pešo k rieke, jesť „vážky a trávu“ a prať si šaty, pričom ich rodičia boli vo väzení a dievčatá neboli schopné ani chodiť do školy.

V inom rozhovore však Park hovorí o tom, že sestry žili 3 roky v domoch strýka a tety. V ďalšom rozhovore po otázke na výzvy života pod režimom si už na jedenie vážok a trávy Park ani nespomenula. DeFranco dodal, že existuje obrovské množstvo „nafúknutých výrokov Park“ (príbeh o zastrelení suseda kvôli sledovaniu amerického filmu), a že Park týmto ubližuje iným utečencom.

O existencii desivého háremu existujú ďalšie silné dôkazy

Faktom ostáva, že aj napriek pochybnostiam o samotnej aktivistke jej výpoveď nie je jedinou, ktorá verejnosť informovala o desivom háreme Kippumjo (vo voľnom slovenskom preklade ako „Čata potešenia“) Kim Čong-una.

The Chronicle v článku z roku 2020 napríklad opisuje, že Kim Čong-un tri roky pred stretnutím s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom „vzkriesil jednu z najtemnejších tradícií“, ktorú založil jeho starý otec.

The Daily Telegraph zase napísal, že tradícia mala byť rozpustená v roku 2011 smrťou bývalého vodcu, no Kim Čong-un v roku 2015 rozhodol o „novej objednávke“ zoznamu mladých dievčat, ktoré by ho mohli „zabaviť“.

Tošimicuo Šigemura z tokijskej univerzity Waseda opísal, že konkubíny boli súčasťou troch generácií rodiny Kimovcov. Ich existencia bola nielen symbolom tradície, ale slúžila aj ako demonštrácia moci vodcu a jeho sexuálnej sily. Ako dodáva The Daily Telegraph, po dosiahnutí veku 20 rokov mali ženy následne odísť „do dôchodku“, čo znamenalo väčšinou prechod z háremu na vysoké vojenské a úradné pozície. Ženy mali pod vládou Kim Čong-ila dostať približne 4-tisíc dolárov a rôzne domáce spotrebiče ako „výsluhový dôchodok“.