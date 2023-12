Zarábal 1,8 milióna za 20 minút: Charlieho Sheena vykopli z Dva a pol chlapa, žiadal 100 miliónov, báli sa, že sa zabije

Sitkom Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) dodnes zabáva slovenských divákov na obrazovkách, aj keď, povedzme si úprimne, nie každý prišiel jeho humoru na chuť. Jeho zákulisie však nebolo vždy také veselé. Spája sa napríklad s turbulentným odchodom Charlieho Sheena, ktorý v médiách vyvolal množstvo škandálov.

Herci riešili rôzne problémy

Už sme vám predstavili „boj“ so sitkomom Dva a pol chlapa viacerých ústredných postáv. Napríklad Jon Cryer ako Alan zarábal oveľa menej peňazí ako Charlie, Melanie Lynskey alias Rose nechcela byť súčasťou sitkomu už od 1. série, no v podstate nemala na výber a predstaviteľ Jaka Angus T. Jones vstúpil do cirkvi a verejne prosil ľudí, aby „zakliaty“ seriál nepozerali. No nič z tohto pravdepodobne nerezonovalo verejnosťou do takej miery, ako kauza spojená s Charliem Sheenom. Čo sa vlastne stalo?

Prvá séria Dva a pol chlapa uzrela svetlo sveta v roku 2003. Áno, čítate správne. Odvtedy ubehlo už 20 rokov, no to nič nemení na tom, že sitkom sa stále pravidelne objavuje aj v našom vysielaní. Ak toto nie je znak úspechu, tak potom nevieme…

Charlie zarábal milióny, no dostal padáka

Jeho hlavnou hviezdou bol a teda aj stále je herec Charlie Sheen, ktorý tu ale nevydržal všetkých 12. sérií. Seriál musel opustiť a ďalej pokračoval s Ashtonom Kutcherom ako náhradou. Sheenovi však svojho času priniesol taký úspech, že sa stal najlepšie zarábajúcim televíznym hercom, uvádza Forbes. Stalo sa tak v búrlivom období v rokoch 2010 a 2011, kedy zarobil 40 miliónov dolárov. A to aj napriek tomu, že práve v tomto čase sa okolo neho niesla najväčšia kontroverzia a zo sitkomu dostal „padáka“.

Portál Screen Rant priniesol zoznam hercov z rôznych seriálov, ktorí za jednu časť dostali zaplatené viac ako 1 milión dolárov. Už ako asi tušíte, jedným z nich sa stal aj Charlie Sheen. Len pripomeňme, že epizóda Dva a pol chlapa trvá okolo 20 minút. Aj keď, samozrejme, jej nakrúcanie bolo nepochybne dlhšie. Sheen posledných pár sezón, v ktorých sa objavil, dostával bláznivých 1,8 milióna dolárov za časť. V úvode sitkomu to bolo o milión menej, takže aj jeho odmena je dôkazom toho, že si ho, a aj seriálového Charlieho, diváci obľúbili.

Sitkomu spôsoboval problémy