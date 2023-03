Jake zarábal 350-tisíc za časť Dva a pol chlapa: Vstúpil do cirkvi, prosil ľudí, aby zakliaty sitkom nepozerali, a skončil

Obľúbený sitkom Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) sa spája so škandálmi ústredného herca Charlieho Sheena, ktorý holdoval búrlivému životnému štýlu a závislostiam. Ako určite viete, napokon o rolu Charlieho Harpera aj prišiel. Nebol však jediným hercom z hlavnej zostavy, ktorý sitkom neplánovane opustili. Angus T. Jones, ktorého dobre poznáte ako Jaka Harpera, náhle verejne vyzval ľudí, aby Dva a pol chlapa prestali pozerať, čo predznamenalo jeho herecký koniec.

Slávu a peniaze získal už v detstve

Kým škandály Charlieho Sheena sú mediálne veľmi dobre známe, podrobnosti o životnom príbehu Angusa Turnera Jonesa možno nepozná až toľko ľudí. Dá sa povedať, že vyrastal spoločne so spomínaným sitkomom, priamo pred očami kamier, a keď mal 17 rokov, stal sa z neho najlepšie platený detský herec, spomína web The Things. Kvôli náboženstvu si však povedal dosť a zmenil svoj život. Poďme však pekne po poriadku.

Angus sa narodil 8. októbra 1993, píše portál The Famous People. Napriek tomu, že si ho mnoho ľudí okamžite spojí predovšetkým s úlohou Jaka v Dva a pol chlapa, pred sitkomom stvárnil viacero hereckých rolí. Už v roku 1999 sa objavil v prvom filme s názvom Milionár (Simpatico), kde obsadil jednu z vedľajších postáv.

Za jednu časť dostal 350-tisíc

Od roku 2003, kedy mal iba 10 rokov, sa stal stálicou na diváckych obrazovkách a je ňou prakticky dodnes, pretože sitkom Dva a pol chlapa má stále svojich verných divákov. Stvárnil v ňom jednu z hlavných úloh po boku Jona Cryera a Charlieho Sheena, ktorého neskôr vystriedal Ashton Kutcher. Bol jeho celkom po dobu dlhých 10 rokov. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou Dva a pol chlapa a neraz dokázal fanúšikov rozosmiať.

Už v mladom veku sa mu darilo zarábať poriadny balík. Pre lepšiu predstavu, o akú sumu išlo, v poslednej sérii Dva a pol chlapa dostával 350-tisíc dolárov (cez 330-tisíc eur) za epizódu. V priebehu rokov sa mu podarilo získať majetok vo výške 20 miliónov dolárov. A treba zdôrazniť, že stále bol len detským hercom a všetko nasvedčovalo tomu, že sa mu v tejto oblasti darí.

Desať rokov je však dlhá doba a ako sa vyvíjame a meníme my bežní smrteľníci, tak sa zmenil aj Angus. V roku 2012 obletela médiá jeho šokujúca prosba. Ako informovali Webnoviny SITA, mladý herec verejne vyzval ľudí, aby Dva a pol chlapa ďalej nepozerali. Čo sa stalo?

Objavil cirkev, ktorá sa mu pozdávala

V roku 2010 sa začal viac zaujímať o vieru, vysvetľuje portál The List s odvolaním sa na kontroverzný rozhovor, ktorý herec poskytol dva roky na to pre kresťanskú organizáciu Forerunner Christian Church. Angus sa zdôveril, že začal čítať Bibliu a v nedeľu chodiť do kostola.

Nie jedného, ale aj do troch či štyroch, pretože hľadal, čo by ho skutočne oslovilo. To napokon našiel, keď spoznal cirkev Adventistov siedmeho dňa. Okamžite ho okúzlila a stal sa jedným z ich členov.

„Nechcem byť v Dva a pol chlapa“